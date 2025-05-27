Миннесота — Оклахома. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 мая 2025 года

Миннесота
Оклахома
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: +42 очка — разница в счёте в пользу «Миннесоты» в третьем матче серии с «Оклахомой» (143:101). Ключевую роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.
Миннесота — Оклахома: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Миннесоте» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: «Оклахома» потерпела самое крупное поражение в истории НБА, в третьм матче финала Запада «громобойцы» уступили «Миннесоте» (101:143).
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Тандер».
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции
- «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (2:1 — счёт в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Миннесота» может поймать кураж на фоне крупной победы, к тому же «лесные волки» снова сыграют дома.
Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.