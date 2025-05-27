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    Сравняет ли «Миннесота» счет в серии?

    Миннесота — Оклахома. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Оклахома»
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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 27 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Мая 2025 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 03:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: +42 очка — разница в счёте в пользу «Миннесоты» в третьем матче серии с «Оклахомой» (143:101). Ключевую роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    Миннесота — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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  • 2.2614.001.77Бонус$1500
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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Миннесоте» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Оклахома» потерпела самое крупное поражение в истории НБА, в третьм матче финала Запада «громобойцы» уступили «Миннесоте» (101:143).

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Тандер».

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции

    • «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (2:1 — счёт в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» может поймать кураж на фоне крупной победы, к тому же «лесные волки» снова сыграют дома.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Оклахома?

    Матч Миннесота — Оклахома состоится 27 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Миннесоты».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Миннесоты»» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.

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    Миннесота — Оклахома: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 27.05.202503:30. Сравняет ли «Миннесота» счет в серии?
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