Миннесота — Оклахома. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 мая 2025 года

В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 27 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: +42 очка — разница в счёте в пользу «Миннесоты» в третьем матче серии с «Оклахомой» (143:101). Ключевую роль в матче сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Миннесота — Оклахома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.2614.001.77Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Миннесоте» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: «Оклахома» потерпела самое крупное поражение в истории НБА, в третьм матче финала Запада «громобойцы» уступили «Миннесоте» (101:143).

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Тандер».

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции

«Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (2:1 — счёт в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» может поймать кураж на фоне крупной победы, к тому же «лесные волки» снова сыграют дома.

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.