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    Голден Стэйт — Миннесота. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Миннесота»
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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Чейз Центр» 13 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 13 Мая 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Голден Стэйт»

    Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Калифорнийский клубо проиграл во втором матче подряд, уступив в третьей игре серии «Миннесоте» (97:102).

    Голден Стэйт — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Голден Стэйт» проигрывает «Миннесоте» в серии (1:2).

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса одержали победу над «Голден Стэйт» (102:97). Вклад в победу команды внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 36 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В третьей игре с «Уорриорз» трипл-дабл оформил Джулиус Рэндл: 24 очка, 12 передач и 10 подборов. Стоит отметить, что Рэндл стал вторым игроком в истории «лесных волков» с трипл-дабломв матче плей-офф. Ранее это удавалось только Кевину Гарнетту.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

    • «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

    • «Миннесота» обыгрывает «Голден Стэйи» в серии (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

    ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу в битве с «Голден Стэйт», «лесные волки» возможно, добьются новой победы над соперником.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голден Стэйт — Миннесота?

    Матч Голден Стэйт — Миннесота состоится 13 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Миннесоты» (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голден Стэйт — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Миннесоты» (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

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    Голден Стэйт — Миннесота: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 13.05.202505:00. Сможет ли «Голден Стэйт» взять реванш у соперника?
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