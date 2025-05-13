Голден Стэйт — Миннесота. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 мая 2025 года

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Чейз Центр» 13 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: Калифорнийский клубо проиграл во втором матче подряд, уступив в третьей игре серии «Миннесоте» (97:102).

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Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Голден Стэйт» проигрывает «Миннесоте» в серии (1:2).

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: Баскетболисты из Миннеаполиса одержали победу над «Голден Стэйт» (102:97). Вклад в победу команды внёс Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 36 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В третьей игре с «Уорриорз» трипл-дабл оформил Джулиус Рэндл: 24 очка, 12 передач и 10 подборов. Стоит отметить, что Рэндл стал вторым игроком в истории «лесных волков» с трипл-дабломв матче плей-офф. Ранее это удавалось только Кевину Гарнетту.

Статистика для ставок

«Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

«Миннесота» обыгрывает «Голден Стэйи» в серии (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу в битве с «Голден Стэйт», «лесные волки» возможно, добьются новой победы над соперником.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 1.87.