Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 7 мая 2025 года

Миннесота
Голден Стэйт
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: В решающем матче противостояния «Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96). Ключевую роль в поединке сыграл Руди Гобер. Французский центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 24 подборов.
Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд, переиграв «Лейкерс» в первом круге (116:113, 116:104).
«Голден Стэйт»
Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: В седьмой встрече «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» (103:89). Ключевую роль в составе калифорнийцев сыграл Бадди Хилд, который набрал 33 очка.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Голден Стэйт» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей.
Статистика для ставок
- «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)
- «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)
- В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты» три встречи
- В регулярном чемпионате «Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» одну игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Голден Стэйт» — 3.40.
ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: У «Голден Стэйт» есть хороший победный опыт в играх с «Миннесотой». В этом сезоне калифорнийцы одержали три победы над «волками». Можно рискнуть и поставить на победу гостей.
Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 3.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.88.