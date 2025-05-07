Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 7 мая 2025 года

В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 7 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: В решающем матче противостояния «Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96). Ключевую роль в поединке сыграл Руди Гобер. Французский центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 24 подборов.

Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.3517.003.55Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд, переиграв «Лейкерс» в первом круге (116:113, 116:104).

«Голден Стэйт»

Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: В седьмой встрече «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» (103:89). Ключевую роль в составе калифорнийцев сыграл Бадди Хилд, который набрал 33 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей.

Статистика для ставок

«Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты» три встречи

В регулярном чемпионате «Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» одну игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Голден Стэйт» — 3.40.

ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: У «Голден Стэйт» есть хороший победный опыт в играх с «Миннесотой». В этом сезоне калифорнийцы одержали три победы над «волками». Можно рискнуть и поставить на победу гостей.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 3.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.88.