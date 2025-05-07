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    «Голден Стэйт» выиграет в первой игре с «Миннесотой»?

    Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    В первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 7 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 07 Мая 2025 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 04:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: В решающем матче противостояния «Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96). Ключевую роль в поединке сыграл Руди Гобер. Французский центровой оформил дабл-дабл из 27 очков и 24 подборов.

    Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

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  • 1.3517.003.55Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд, переиграв «Лейкерс» в первом круге (116:113, 116:104).

    «Голден Стэйт»

    Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: В седьмой встрече «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном» (103:89). Ключевую роль в составе калифорнийцев сыграл Бадди Хилд, который набрал 33 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Голден Стэйт» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

    • «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

    • В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты» три встречи

    • В регулярном чемпионате «Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» одну игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Голден Стэйт» — 3.40.

    ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: У «Голден Стэйт» есть хороший победный опыт в играх с «Миннесотой». В этом сезоне калифорнийцы одержали три победы над «волками». Можно рискнуть и поставить на победу гостей.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 3.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Голден Стэйт?

    Матч Миннесота — Голден Стэйт состоится 07 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Голден Стэйт».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Голден Стэйт»» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Голден Стэйт» — 3.40.

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