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    «Милуоки» возьмёт реванш у «никсов»?

    «Нью-Йорк» — «Милуоки». Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Милуоки»
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    «Торонто» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 12 января. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Милуоки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. «Никсы» одержали 25 побед и потерпели 14 поражений.

    Последние матчи: «Нью-йоркцы» оступились в матче с лидером Западной конференции, «никсы» на своеё территории проиграли «Оклахоме» (101:126).

    Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Ранее «Нью-Йорк» проиграл в матчах с «Орландо» (94:103), «Чикаго» (126:139) и «Оклахомой» (107:117), а также выиграл у «Торонто» (112:98).

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» поднялся на 4 место в турнирной таблице Восточной конференции. Баскетболисты из штата Висконсин одержали 20 побед и потерпели 16 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Милуоки» одержал победу в матче против «Орландо» (109:106). В победном матче в составе «баксов» отличился лидер команды Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 14 подборов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних трёх матчах «Милуоки» одержали три победы, обыграв также «Сан-Антонио» (121:105) и «Торонто» (128:104).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» одержал одну победу в пяти матчах

    • «Милуоки» одержал три победы подряд

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Милуоки» (116:94)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Милуоки» — 2.31.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: «Милуоки» сейчас набрал ход с возвращением в состав лидера команды Янниса Адетокунбо. Мы рискнем и поставим на победу «баксов».

    Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.31.

    Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Нью-Йорка» и «Милуоки» забросили друг другу 210 очков.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Йорк» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» возьмёт реванш у «никсов»?
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