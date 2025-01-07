В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 7 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 10 место, одержав 17 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела поражение в матче против «Детройта» (105:119).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Проигрышная серия «Миннесоты» составляет три матча, «лесные волки» проиграли и в поединках против «Бостона» (115:118) и «Оклахомы» (105:113).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 20 побед и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче против «Атланты» (131:105). Ключевую роль в матче сыграл Норман Пауэлл, который отправил в кольцо соперника 20 очков.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Клипперс» одержал три победы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал три победы в пяти матчах

«Миннесота» проиграл в третьем матче подряд

В этом сезоне «Миннесота» дважды обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (108:80, 93:92)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.17.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.91.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас находится на ходу в отличии от «Миннесоты». Ставим на победу «прикмахеров».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.17.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесоты» забрасывают 180 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.91.