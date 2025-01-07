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    Возьмет ли «Клипперс» реванш у «лесных волков»?

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.17) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 7 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Января 2025 года

    Миннесота

  • НБА
    •  Миннесота 04:00 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции баскетболисты «Миннесоты» занимают 10 место, одержав 17 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела поражение в матче против «Детройта» (105:119).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Проигрышная серия «Миннесоты» составляет три матча, «лесные волки» проиграли и в поединках против «Бостона» (115:118) и «Оклахомы» (105:113).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 7 место, одержав 20 побед и потерпев 15 поражений.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче против «Атланты» (131:105). Ключевую роль в матче сыграл Норман Пауэлл, который отправил в кольцо соперника 20 очков.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Клипперс» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» одержал три победы в пяти матчах

    • «Миннесота» проиграл в третьем матче подряд

    • В этом сезоне «Миннесота» дважды обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (108:80, 93:92)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.17.

    ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.91.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас находится на ходу в отличии от «Миннесоты». Ставим на победу «прикмахеров».

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.17.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесоты» забрасывают 180 очков. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Клипперс» реванш у «лесных волков»?
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