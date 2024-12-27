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    «Вашингтон» замахнется на ещё одну победу?

    «Вашингтон» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Шарлотт»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Пока что «Вашингтону» ничего не грозит, чтобы уйти с последнего места в лиге, но в последних играх появилась хоть какая-то надежда.

    Последние матчи: За пять последних игр «Вашингтон» умудрился победить аж два раза подряд, что из ряда фантастики при нынешнем положении дел в клубе.

    Травмированные игроки: Травмированных баскетболистов у «Вашингтона» по-прежнему огромное количество. Не смогут помочь своему клубу Бей, Кулибали, Кузма и Сарр.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Шарлотт» хозяева вполне могут рассчитывать на ещё одну победу, поскольку с игрой у «Хорнетс» проблем не меньше, чем у «Визардс».

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Положение «Шарлотт» в турнирной таблице Востока нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб располагается только на 13 месте.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: По последним сыгранным матчам «Шарлотт» поклонникам клуба радоваться нечему, поскольку коллектив Ли проиграл пять последних матчей.

    Травмированные игроки: У «Шарлотт» также есть травмированные баскетболисты. Сейчас своей команде не могут помочь Манн и Уильямс.

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    Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера лиги гости вполне могут продлить свою проигрышную серию.

    Статистика для ставок

    • У «Вашингтона» две победы в четырех последних матчах на домашнем паркете

    • Два последних очных противостояния «Шарлотт» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 2.04, а на победу «Шарлотт» — 1.66.

    Прогноз: «Вашингтон» вполне может победить ещё раз

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.16.

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    «Вашингтон» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» замахнется на ещё одну победу?
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