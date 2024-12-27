«Вашингтон»
Турнирное положение: Пока что «Вашингтону» ничего не грозит, чтобы уйти с последнего места в лиге, но в последних играх появилась хоть какая-то надежда.
Последние матчи: За пять последних игр «Вашингтон» умудрился победить аж два раза подряд, что из ряда фантастики при нынешнем положении дел в клубе.
Травмированные игроки: Травмированных баскетболистов у «Вашингтона» по-прежнему огромное количество. Не смогут помочь своему клубу Бей, Кулибали, Кузма и Сарр.
Общий тонус клуба: В поединке против «Шарлотт» хозяева вполне могут рассчитывать на ещё одну победу, поскольку с игрой у «Хорнетс» проблем не меньше, чем у «Визардс».
«Шарлотт»
Турнирное положение: Положение «Шарлотт» в турнирной таблице Востока нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб располагается только на 13 месте.
Последние матчи: По последним сыгранным матчам «Шарлотт» поклонникам клуба радоваться нечему, поскольку коллектив Ли проиграл пять последних матчей.
Травмированные игроки: У «Шарлотт» также есть травмированные баскетболисты. Сейчас своей команде не могут помочь Манн и Уильямс.
Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера лиги гости вполне могут продлить свою проигрышную серию.
Статистика для ставок
- У «Вашингтона» две победы в четырех последних матчах на домашнем паркете
- Два последних очных противостояния «Шарлотт» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 2.04, а на победу «Шарлотт» — 1.66.
Прогноз: «Вашингтон» вполне может победить ещё раз
- 2.15Портленд — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 2.71Сакраменто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.77Мемфис — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.16.