В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Пока что «Вашингтону» ничего не грозит, чтобы уйти с последнего места в лиге, но в последних играх появилась хоть какая-то надежда.

Последние матчи: За пять последних игр «Вашингтон» умудрился победить аж два раза подряд, что из ряда фантастики при нынешнем положении дел в клубе.

Травмированные игроки: Травмированных баскетболистов у «Вашингтона» по-прежнему огромное количество. Не смогут помочь своему клубу Бей, Кулибали, Кузма и Сарр.

Общий тонус клуба: В поединке против «Шарлотт» хозяева вполне могут рассчитывать на ещё одну победу, поскольку с игрой у «Хорнетс» проблем не меньше, чем у «Визардс».

«Шарлотт»

Турнирное положение: Положение «Шарлотт» в турнирной таблице Востока нельзя назвать удовлетворительным, поскольку клуб располагается только на 13 месте.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: По последним сыгранным матчам «Шарлотт» поклонникам клуба радоваться нечему, поскольку коллектив Ли проиграл пять последних матчей.

Травмированные игроки: У «Шарлотт» также есть травмированные баскетболисты. Сейчас своей команде не могут помочь Манн и Уильямс.

Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера лиги гости вполне могут продлить свою проигрышную серию.

Статистика для ставок

У «Вашингтона» две победы в четырех последних матчах на домашнем паркете

Два последних очных противостояния «Шарлотт» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 2.04, а на победу «Шарлотт» — 1.66.

Прогноз: «Вашингтон» вполне может победить ещё раз

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.16.