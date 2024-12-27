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    «Майами» имеет шансы на победу в дерби?

    «Орландо» — «Майами». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Киа Центре» 27 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Пока что четвертому месту «Орландо» на Востоке ничего не угрожает, несмотря на все сложности с травмами коллектива Мозли.

    Последние матчи: Адаптивность «Орландо» поражает, поскольку в двух последних матчах «Мэджик» одержали две победы.

    Травмированные игроки: Два лидера «Орландо» в этой игре не смогут помочь своему клубу. За «Мэджик» не смогут сыграть Франц и Мориц Вагнеры.

    Общий тонус клуба: В игре против «Майами» еще раз победить «старшего брата» будет чрезвычайно сложно.

    «Майами»

    Турнирное положение: Последние результаты «Майами» откровенно разочаровывают, но клуб из Флориды продолжает держаться на шестой позиции восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Майами» смог победить всего лишь один раз, что говорит о кризисе игры коллектива Споэлстры.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке главный тренер «Майами» может рассчитывать на всех имеющихся у него в распоряжении баскетболистов.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Орландо» простой не получится, но у гостей есть все шансы в ней победить.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграл два последних матча по календарю

    • «Майами» проиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.85, а на победу «Майами» — 2.02.

    Прогноз: «Майами» отомстит «Орландо» за недавнее поражение.

    Альтернативный прогноз: Вероятность «низовой» игры весьма высока.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.18.

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