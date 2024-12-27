«Орландо»
Турнирное положение: Пока что четвертому месту «Орландо» на Востоке ничего не угрожает, несмотря на все сложности с травмами коллектива Мозли.
Последние матчи: Адаптивность «Орландо» поражает, поскольку в двух последних матчах «Мэджик» одержали две победы.
Травмированные игроки: Два лидера «Орландо» в этой игре не смогут помочь своему клубу. За «Мэджик» не смогут сыграть Франц и Мориц Вагнеры.
Общий тонус клуба: В игре против «Майами» еще раз победить «старшего брата» будет чрезвычайно сложно.
«Майами»
Турнирное положение: Последние результаты «Майами» откровенно разочаровывают, но клуб из Флориды продолжает держаться на шестой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Майами» смог победить всего лишь один раз, что говорит о кризисе игры коллектива Споэлстры.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке главный тренер «Майами» может рассчитывать на всех имеющихся у него в распоряжении баскетболистов.
Общий тонус клуба: Встреча против «Орландо» простой не получится, но у гостей есть все шансы в ней победить.
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграл два последних матча по календарю
- «Майами» проиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.85, а на победу «Майами» — 2.02.
Прогноз: «Майами» отомстит «Орландо» за недавнее поражение.
- 2.15Портленд — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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- 1.77Мемфис — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «низовой» игры весьма высока.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.18.