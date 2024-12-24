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    «Орландо» — «Бостон». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Киа Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2024 года

    Орландо

  • НБА
    •  Орландо 03:00 Бостон

    Бостон

  • НБА
    •

    «Орландо»

    Турнирное положение: По таблице Востока «Орландо» пока не начал двигаться вниз, однако с травмами ведущих игроков это может произойти довольно скоро.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Орландо» смог выиграть всего один раз, но радости от этого не особо много.

    Орландо — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Проблемы «Орландо» становятся все более серьёзными. В предстоящей игре не примут участие уже два Вагнера и Банкеро. Также остаются вопросы по Харрису и Саггсу.

    Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» все максимально быстро завершится в пользу гостей, поскольку «волшебники» очень сильно обескровлены.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Хоть «Бостон» и играет мощно, но его нынешнее состояние далеко от идеального. «Селтикс» продолжает размещаться на второй позиции Востока после «Кливленда».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Бостон» проиграл два раза, причем придумал все проблемы себе сам.

    Травмированные игроки: С последнего матча «Бостона» почти все травмированные вылечились. Под вопросом только участие Хаузера из-за проблем с поясницей.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Орландо» гости будут играть в свой баскетбол и одержать достаточно простую победу.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» выиграл два последних очных противостояния

    • У «Орландо» только одна победа в четырех последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.84, а на победу «Бостона» — 1.20.

    Прогноз: Гости выиграют матч с солидным заделом по счету.

    Альтернативный прогноз: Вероятность «низовой» игры весьма высока.

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.10.

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