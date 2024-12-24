В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Киа Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: По таблице Востока «Орландо» пока не начал двигаться вниз, однако с травмами ведущих игроков это может произойти довольно скоро.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Орландо» смог выиграть всего один раз, но радости от этого не особо много.

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Травмированные игроки: Проблемы «Орландо» становятся все более серьёзными. В предстоящей игре не примут участие уже два Вагнера и Банкеро. Также остаются вопросы по Харрису и Саггсу.

Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» все максимально быстро завершится в пользу гостей, поскольку «волшебники» очень сильно обескровлены.

«Бостон»

Турнирное положение: Хоть «Бостон» и играет мощно, но его нынешнее состояние далеко от идеального. «Селтикс» продолжает размещаться на второй позиции Востока после «Кливленда».

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В пяти последних матчах «Бостон» проиграл два раза, причем придумал все проблемы себе сам.

Травмированные игроки: С последнего матча «Бостона» почти все травмированные вылечились. Под вопросом только участие Хаузера из-за проблем с поясницей.

Общий тонус клуба: В поединке против «Орландо» гости будут играть в свой баскетбол и одержать достаточно простую победу.

Статистика для ставок

«Бостон» выиграл два последних очных противостояния

У «Орландо» только одна победа в четырех последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.84, а на победу «Бостона» — 1.20.

Прогноз: Гости выиграют матч с солидным заделом по счету.

Альтернативный прогноз: Вероятность «низовой» игры весьма высока.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.10.