Орландо
Бостон
«Орландо»
Турнирное положение: По таблице Востока «Орландо» пока не начал двигаться вниз, однако с травмами ведущих игроков это может произойти довольно скоро.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Орландо» смог выиграть всего один раз, но радости от этого не особо много.
Орландо — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы «Орландо» становятся все более серьёзными. В предстоящей игре не примут участие уже два Вагнера и Банкеро. Также остаются вопросы по Харрису и Саггсу.
Общий тонус клуба: В игре против «Бостона» все максимально быстро завершится в пользу гостей, поскольку «волшебники» очень сильно обескровлены.
«Бостон»
Турнирное положение: Хоть «Бостон» и играет мощно, но его нынешнее состояние далеко от идеального. «Селтикс» продолжает размещаться на второй позиции Востока после «Кливленда».
Последние матчи: В пяти последних матчах «Бостон» проиграл два раза, причем придумал все проблемы себе сам.
Травмированные игроки: С последнего матча «Бостона» почти все травмированные вылечились. Под вопросом только участие Хаузера из-за проблем с поясницей.
Общий тонус клуба: В поединке против «Орландо» гости будут играть в свой баскетбол и одержать достаточно простую победу.
Статистика для ставок
- «Бостон» выиграл два последних очных противостояния
- У «Орландо» только одна победа в четырех последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 3.84, а на победу «Бостона» — 1.20.
Прогноз: Гости выиграют матч с солидным заделом по счету.
Альтернативный прогноз: Вероятность «низовой» игры весьма высока.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.10.