Чикаго
Бостон
«Чикаго»
Турнирная таблица: Клуб из штата Иллинойс в Восточной конференции занимает 9 место в турнирной таблице при 13 победах и 15 поражениях.
Последние матчи: Зак Лавин стал лучшим игроком матча против «Бостона», набрав 36 очков.
Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл Джош Гидди. Под вопросом участие Далена Терри, у которого врачи диагностировали травму колена.
Состояние команды: Победная серия «Чикаго» составляет 3 матча.
«Бостон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает 2 место, «кельты» выиграли 21 матч и проиграли 6 встреч.
Последние матчи: «Бостонские кельты» потерпели фиаско в матче против «Чикаго» (108:117).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась двухматчевая выигрышная серия «Бостона».
Статистика для ставок
- Победная серия «Чикаго» продлилась до трёх матчей
- «Бостон» в пяти матчах одержал три победы
- В этом сезоне «Чикаго» и «Бостон» обменялись победами (117:108 — победа «Чикаго», 138:129 — победа «Бостона»)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Чикаго» — 4.37.
ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.
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Прогноз: «Чикаго» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол и даже выдает победную серию. Однако, впереди игра с одним из лидеров Восточной конференции, так что ставим на победу «Бостона».
Ставка: Фора «Бостона» (-10.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.