В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: Клуб из штата Иллинойс в Восточной конференции занимает 9 место в турнирной таблице при 13 победах и 15 поражениях.

Последние матчи: Зак Лавин стал лучшим игроком матча против «Бостона», набрав 36 очков.

Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл Джош Гидди. Под вопросом участие Далена Терри, у которого врачи диагностировали травму колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Победная серия «Чикаго» составляет 3 матча.

«Бостон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает 2 место, «кельты» выиграли 21 матч и проиграли 6 встреч.

Последние матчи: «Бостонские кельты» потерпели фиаско в матче против «Чикаго» (108:117).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая выигрышная серия «Бостона».

Статистика для ставок

Победная серия «Чикаго» продлилась до трёх матчей

«Бостон» в пяти матчах одержал три победы

В этом сезоне «Чикаго» и «Бостон» обменялись победами (117:108 — победа «Чикаго», 138:129 — победа «Бостона»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Чикаго» — 4.37.

ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Чикаго» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол и даже выдает победную серию. Однако, впереди игра с одним из лидеров Восточной конференции, так что ставим на победу «Бостона».

Ставка: Фора «Бостона» (-10.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.