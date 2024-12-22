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    «Бостон» прервёт проигрышную серию иллинойсцев?

    «Чикаго» — «Бостон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Бостон»
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    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2024 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 04:00 Бостон

    Бостон

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: Клуб из штата Иллинойс в Восточной конференции занимает 9 место в турнирной таблице при 13 победах и 15 поражениях.

    Последние матчи: Зак Лавин стал лучшим игроком матча против «Бостона», набрав 36 очков.

    Не сыграют: Из-за травмы лодыжки из строя команды выбыл Джош Гидди. Под вопросом участие Далена Терри, у которого врачи диагностировали травму колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Победная серия «Чикаго» составляет 3 матча.

    «Бостон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает 2 место, «кельты» выиграли 21 матч и проиграли 6 встреч.

    Последние матчи: «Бостонские кельты» потерпели фиаско в матче против «Чикаго» (108:117).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась двухматчевая выигрышная серия «Бостона».

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Чикаго» продлилась до трёх матчей

    • «Бостон» в пяти матчах одержал три победы

    • В этом сезоне «Чикаго» и «Бостон» обменялись победами (117:108 — победа «Чикаго», 138:129 — победа «Бостона»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Чикаго» — 4.37.

    ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Чикаго» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол и даже выдает победную серию. Однако, впереди игра с одним из лидеров Восточной конференции, так что ставим на победу «Бостона».

    Ставка: Фора «Бостона» (-10.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Чикаго» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» прервёт проигрышную серию иллинойсцев?
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