В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 30 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: баскетболисты из Техаса лидируют в Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: «Сан-Антонио» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:96). Весомый вклад в успех команды внёс Стефон Касл, который отправил в кольцо соперника 26 очков.
Не сыграют: в лазарете команды находится Тобиас Харрис.
Состояние команды: в последних матчах «Спёрс» одержали победы над «Сакраменто» (123:107), «Нью-Орлеаном» (114:91), «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), а также проиграли «Портленду» (111:116).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает четвёртое место в Восточной конференции, одержав 12 побед и потерпев 7 поражений.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» потерпели поражение от «Атланты» (86:87).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Бостон» в пяти матчах одержал победу лишь над «Вашингтоном» (131:116). В остальных матчах баскетболисты «Селтикс» уступили «Голден Стэйт» (87:88), «Сакраменто» (96:97), «Денверу» (101:105).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 1-е место в Западной конференции
- «Бостон» занимает 4-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. На победу «Бостона» — 2.59.
ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Сан-Антонио» подходит к предстоящей встрече в боевом составе, «Бостон» испытывает трудности в реализации моментов, о чём свидетельствуют результаты последних матчей. Не исключаем, что «шпоры» смогут взять верх над «кельтами».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-4.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: «Сан-Антонио» достаточно надёжно действует в обороне, пропуская в среднем до 100 очков за игру. Можно ожидать закрытую игру со стороны соперников.
Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.