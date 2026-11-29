прогноз на матч НБА, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 30 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: баскетболисты из Техаса лидируют в Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: «Сан-Антонио» одержали домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:96). Весомый вклад в успех команды внёс Стефон Касл, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

Не сыграют: в лазарете команды находится Тобиас Харрис.

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Состояние команды: в последних матчах «Спёрс» одержали победы над «Сакраменто» (123:107), «Нью-Орлеаном» (114:91), «Лос-Анджелес Клипперс» (124:112), а также проиграли «Портленду» (111:116).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает четвёртое место в Восточной конференции, одержав 12 побед и потерпев 7 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «кельты» потерпели поражение от «Атланты» (86:87).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Бостон» в пяти матчах одержал победу лишь над «Вашингтоном» (131:116). В остальных матчах баскетболисты «Селтикс» уступили «Голден Стэйт» (87:88), «Сакраменто» (96:97), «Денверу» (101:105).

На что ставят в матче Сан-Антонио — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Сан-Антонио — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 1-е место в Западной конференции

«Бостон» занимает 4-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. На победу «Бостона» — 2.59.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» подходит к предстоящей встрече в боевом составе, «Бостон» испытывает трудности в реализации моментов, о чём свидетельствуют результаты последних матчей. Не исключаем, что «шпоры» смогут взять верх над «кельтами».

1.88 Фора «Сан-Антонио» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Сан-Антонио» — «Бостон» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-4.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: «Сан-Антонио» достаточно надёжно действует в обороне, пропуская в среднем до 100 очков за игру. Можно ожидать закрытую игру со стороны соперников.

1.93 ТМ 213.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Сан-Антонио» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.93.