В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 20 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Денвера» (129:130).

Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сакраменто».

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место при 14 победах и 12 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Мемфиса» (116:110). Вклад в победу «озёрников» внёс Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 16 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в последних пяти матчах

Прервалась победная серия «Сакраменто» из трёх матчей

В этом сезоне «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» (131:127)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.64.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уже знает как обыгрывать «Сакраменто». Есть большая вероятность, что «озёрники» добьются успеха вновь.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.64.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.96.