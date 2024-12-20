Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Денвера» (129:130).
Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сакраменто».
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место при 14 победах и 12 поражениях.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Мемфиса» (116:110). Вклад в победу «озёрников» внёс Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 16 подборов.
Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в последних пяти матчах
- Прервалась победная серия «Сакраменто» из трёх матчей
- В этом сезоне «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» (131:127)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.64.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.
- 1.89Портленд — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уже знает как обыгрывать «Сакраменто». Есть большая вероятность, что «озёрники» добьются успеха вновь.
Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.64.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.96.