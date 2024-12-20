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    «Лейкерс» одержит новую победу над калифорнийцами?

    «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.64) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 20 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 13 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Сакраменто» потерпел поражение в матче против «Денвера» (129:130).

    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, который получил травму плеча.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сакраменто».

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место при 14 победах и 12 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче против «Мемфиса» (116:110). Вклад в победу «озёрников» внёс Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 16 подборов.

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена).

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы в последних пяти матчах

    • Прервалась победная серия «Сакраменто» из трёх матчей

    • В этом сезоне «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» (131:127)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.64.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уже знает как обыгрывать «Сакраменто». Есть большая вероятность, что «озёрники» добьются успеха вновь.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.64.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.96.

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    «Сакраменто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» одержит новую победу над калифорнийцами?
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