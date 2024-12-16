Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место при 13 победах и 12 поражениях.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» давно не побеждал, «озёрники» после неудачных встреч с «Миннесотой» (80:109), «Майами» (93:134) и «Атлантой» (132:134) потерпел поражение в поединке против «Миннесоты» (87:97).
Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу.
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» улучшил турнирное положение в Западной конференции, «гризли» занимают второе место при 18 победах и 8 поражениях, уступая лидерство лишь «Оклахоме».
Последние матчи: В минувшем туре «Мемфис» одержал победу над «Бруклином» (135:119). В составе победителей результативностью отметился Джа Морант, оформив дабл-дабл из 28 очков и 7 подборов.
Не сыграют: «Мемфис» потерял трёх баскетболистов: с травмой лодыжки в лазарете «гризли» находятся Винс Уильямс и Зак Иди. Также команда из штата Теннесси не сможет рассчитывать на Грегори Джексона, у которого травмирована нога.
Состояние команды: Победная серия «Мемфиса» составляет пять матчей.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу в пяти матчах
- Победная серия «Мемфиса» состоит из четырёх матчей
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» (128:123)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.40.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.
- 1.88Финикс — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.81Индиана — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.91Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Мемфис» с возвращение в строй Джа Моранта, набрал победный ход. «Гризли» жаждут реванта, есть большая вероятность, что команда из штата Теннесси одержит победу над «Лейкерсом».
Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 2.04.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.