В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 16 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место при 13 победах и 12 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» давно не побеждал, «озёрники» после неудачных встреч с «Миннесотой» (80:109), «Майами» (93:134) и «Атлантой» (132:134) потерпел поражение в поединке против «Миннесоты» (87:97).

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» улучшил турнирное положение в Западной конференции, «гризли» занимают второе место при 18 победах и 8 поражениях, уступая лидерство лишь «Оклахоме».

Последние матчи: В минувшем туре «Мемфис» одержал победу над «Бруклином» (135:119). В составе победителей результативностью отметился Джа Морант, оформив дабл-дабл из 28 очков и 7 подборов.

Не сыграют: «Мемфис» потерял трёх баскетболистов: с травмой лодыжки в лазарете «гризли» находятся Винс Уильямс и Зак Иди. Также команда из штата Теннесси не сможет рассчитывать на Грегори Джексона, у которого травмирована нога.

Состояние команды: Победная серия «Мемфиса» составляет пять матчей.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу в пяти матчах

Победная серия «Мемфиса» состоит из четырёх матчей

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» (128:123)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.40.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Мемфис» с возвращение в строй Джа Моранта, набрал победный ход. «Гризли» жаждут реванта, есть большая вероятность, что команда из штата Теннесси одержит победу над «Лейкерсом».

Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.