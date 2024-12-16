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    «Мемфис» возьмёт реванш у «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис». Ставка (к.2.04) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
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    «Хьюстон» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 16 декабря. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2024 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:30 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место при 13 победах и 12 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» давно не побеждал, «озёрники» после неудачных встреч с «Миннесотой» (80:109), «Майами» (93:134) и «Атлантой» (132:134) потерпел поражение в поединке против «Миннесоты» (87:97).

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» улучшил турнирное положение в Западной конференции, «гризли» занимают второе место при 18 победах и 8 поражениях, уступая лидерство лишь «Оклахоме».

    Последние матчи: В минувшем туре «Мемфис» одержал победу над «Бруклином» (135:119). В составе победителей результативностью отметился Джа Морант, оформив дабл-дабл из 28 очков и 7 подборов.

    Не сыграют: «Мемфис» потерял трёх баскетболистов: с травмой лодыжки в лазарете «гризли» находятся Винс Уильямс и Зак Иди. Также команда из штата Теннесси не сможет рассчитывать на Грегори Джексона, у которого травмирована нога.

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    Состояние команды: Победная серия «Мемфиса» составляет пять матчей.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал одну победу в пяти матчах

    • Победная серия «Мемфиса» состоит из четырёх матчей

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис» (128:123)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.40.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Мемфис» с возвращение в строй Джа Моранта, набрал победный ход. «Гризли» жаждут реванта, есть большая вероятность, что команда из штата Теннесси одержит победу над «Лейкерсом».

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.

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