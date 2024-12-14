В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 14 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 8 побед и 16 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Орегона не смогли добиться положительного результата и в минувшем туре регулярного чемпионата. «Портленд» на выезде проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).

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Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), австралийский форвард Дуоп Рит (травма спины) и центровой Донован Клинган (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Портленд» не может выиграть на протяжении четырёх матчей.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 12 место при 12 победах и 12 поражениях.

Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Нью-Орлеана» (121:116). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой плеча в лазарете «Сан-Антонио» находятся Тре Джонс и Стефан Касл. Проблемы со спиной у Зака Коллинса, травмирован также Келдон Джонсон.

Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей.

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей

Проигрышная серия «Портленда» состоит из четырёх матчей

В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» со счётом 118:105

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Портленда» — 2.43.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить себе победную серию.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-3.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.94.