Портленд
Сан-Антонио
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 8 побед и 16 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты из Орегона не смогли добиться положительного результата и в минувшем туре регулярного чемпионата. «Портленд» на выезде проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).
Портленд — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), австралийский форвард Дуоп Рит (травма спины) и центровой Донован Клинган (травма колена).
Состояние команды: «Портленд» не может выиграть на протяжении четырёх матчей.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 12 место при 12 победах и 12 поражениях.
Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Нью-Орлеана» (121:116). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.
Не сыграют: С травмой плеча в лазарете «Сан-Антонио» находятся Тре Джонс и Стефан Касл. Проблемы со спиной у Зака Коллинса, травмирован также Келдон Джонсон.
Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей.
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей
- Проигрышная серия «Портленда» состоит из четырёх матчей
- В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» со счётом 118:105
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Портленда» — 2.43.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.
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Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить себе победную серию.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-3.5) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.94.