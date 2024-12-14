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    Продлит ли «Сан-Антонио» победную серию?

    «Портленд» — «Сан-Антонио». Ставка (к.1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 14 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Декабря 2024 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 06:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 8 побед и 16 поражений.

    Последние матчи: Баскетболисты из Орегона не смогли добиться положительного результата и в минувшем туре регулярного чемпионата. «Портленд» на выезде проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).

    Портленд — Сан-Антонио: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе «Портленда» есть три баскетболиста, которые получили травмы. Из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул (травма лодыжки), австралийский форвард Дуоп Рит (травма спины) и центровой Донован Клинган (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Портленд» не может выиграть на протяжении четырёх матчей.

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 12 место при 12 победах и 12 поражениях.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» успешно сыграл на домашней арене против «Нью-Орлеана» (121:116). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С травмой плеча в лазарете «Сан-Антонио» находятся Тре Джонс и Стефан Касл. Проблемы со спиной у Зака Коллинса, травмирован также Келдон Джонсон.

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    Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей

    • Проигрышная серия «Портленда» состоит из четырёх матчей

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» со счётом 118:105

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Портленда» — 2.43.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: В состав «Сан-Антонио» после травмы вернулся Виктор Вембаньяма. Так что техасцы вполне могут продлить себе победную серию.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-3.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Сан-Антонио» победную серию?
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