В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 26 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» уступил лидерство «Оклахоме» в Западной конференции и опустился на второе место. Калифорнийцы одержали 12 побед и потерпели 4 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (94:104).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 7 место при 7 победах и 10 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата нью-йоркцы выиграли у «Сакраменто» (108:103). Вклад в победу «Бруклина» внёс Кэмерон Томас, набравший 34 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.

Состояние команды: «Бруклин» одержал две победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» одержал три победы в пяти матчах

«Бруклин» одержал две победы в пяти матчах

В этом сезоне «Бруклин» и «Голден Стэйт» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Бруклина» — 6.54.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Голден Стэйт» наверняка, подтвердит статус фаворита и добьётся победы в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14) с коэффициентом 2.06.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.