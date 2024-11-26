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    Вернёт ли «Голден Стэйт» лидерство на Западе?

    «Голден Стэйт» — «Бруклин». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Бруклин»
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    «Голден Стэйт» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 26 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Ноября 2024 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 06:00 Бруклин

    Бруклин

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: «Голден Стэйт» уступил лидерство «Оклахоме» в Западной конференции и опустился на второе место. Калифорнийцы одержали 12 побед и потерпели 4 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (94:104).

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей.

    «Бруклин»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 7 место при 7 победах и 10 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата нью-йоркцы выиграли у «Сакраменто» (108:103). Вклад в победу «Бруклина» внёс Кэмерон Томас, набравший 34 очка.

    Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.

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    Состояние команды: «Бруклин» одержал две победы в последних пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» одержал три победы в пяти матчах

    • «Бруклин» одержал две победы в пяти матчах

    • В этом сезоне «Бруклин» и «Голден Стэйт» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Бруклина» — 6.54.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Голден Стэйт» наверняка, подтвердит статус фаворита и добьётся победы в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Голден Стэйт» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Вернёт ли «Голден Стэйт» лидерство на Западе?
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