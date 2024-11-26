Голден Стэйт
Бруклин
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» уступил лидерство «Оклахоме» в Западной конференции и опустился на второе место. Калифорнийцы одержали 12 побед и потерпели 4 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (94:104).
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Де'Энтони Мелтон.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Голден Стэйт», которая состояла из двух матчей.
«Бруклин»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает 7 место при 7 победах и 10 поражениях.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата нью-йоркцы выиграли у «Сакраменто» (108:103). Вклад в победу «Бруклина» внёс Кэмерон Томас, набравший 34 очка.
Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов, с травмой лодыжки в лазарете Дориан Финни-Смит, у Дэйрона Шарпа — травмировано запястье.
Состояние команды: «Бруклин» одержал две победы в последних пяти матчах.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» одержал три победы в пяти матчах
- «Бруклин» одержал две победы в пяти матчах
- В этом сезоне «Бруклин» и «Голден Стэйт» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Бруклина» — 6.54.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: «Голден Стэйт» наверняка, подтвердит статус фаворита и добьётся победы в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14) с коэффициентом 2.06.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.