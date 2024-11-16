Индиана
Майами
«Индиана»
Турнирное положение: Состав «Индианы» полностью готов, чтобы решать самые высокие задачи по сезону, и пятое место на Востоке отлично подтверждает данный тезис.
Последние матчи: Успехи «Индианы» непостоянны, но клуб может играть в разный баскетбол, подстраиваясь под схему конкретно взятого соперника.
Травмированные игроки: Серьёзные проблемы с травмированными игроками по-прежнему преследуют «Индиану». Вне игры Нембхард, Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери для любой франшизы.
Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» расклад сил в пользу «Индианы», но коллектив Споэлстры не сдается в любой ситуации.
«Майами»
Турнирное положение: Игра «Майами» на старте регулярного сезона откровенно не впечатляет, поскольку состав клуб из Флориды точно не на восьмую позицию в восточной конференции.
Последние матчи: В последних поединках у «Майами» практически ничего не получается, поскольку была одержана всего лишь одна победа в пяти последних матчах.
Травмированные игроки: В списке травмированных у «Майами» по-прежнему Джимми Батлер, а без него не спорится игра, как в защите, так и в нападении.
Общий тонус клуба: После поражения от «Детройта» гости будут максимально злыми и приложат максимум сил, чтобы разобраться с «Индианой» в предстоящей игре.
Статистика для ставок
- За «Индианой» остались три последних домашних матча
- У «Майами» в гостях всего лишь одна победа за четыре последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.65, а на победу «Майами» — 2.33.
Прогноз: Вероятность победы «Индианы» куда больше, чем гостевого клуба.
- 1.77Кливленд — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.15Торонто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.22Орландо — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Размашистого баскетбола не получится, поэтому мы вправе ожидать спокойной оборонительной игры с обеих сторон.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.
Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.29.