В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Состав «Индианы» полностью готов, чтобы решать самые высокие задачи по сезону, и пятое место на Востоке отлично подтверждает данный тезис.

Последние матчи: Успехи «Индианы» непостоянны, но клуб может играть в разный баскетбол, подстраиваясь под схему конкретно взятого соперника.

Травмированные игроки: Серьёзные проблемы с травмированными игроками по-прежнему преследуют «Индиану». Вне игры Нембхард, Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери для любой франшизы.

Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» расклад сил в пользу «Индианы», но коллектив Споэлстры не сдается в любой ситуации.

«Майами»

Турнирное положение: Игра «Майами» на старте регулярного сезона откровенно не впечатляет, поскольку состав клуб из Флориды точно не на восьмую позицию в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В последних поединках у «Майами» практически ничего не получается, поскольку была одержана всего лишь одна победа в пяти последних матчах.

Травмированные игроки: В списке травмированных у «Майами» по-прежнему Джимми Батлер, а без него не спорится игра, как в защите, так и в нападении.

Общий тонус клуба: После поражения от «Детройта» гости будут максимально злыми и приложат максимум сил, чтобы разобраться с «Индианой» в предстоящей игре.

Статистика для ставок

За «Индианой» остались три последних домашних матча

У «Майами» в гостях всего лишь одна победа за четыре последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.65, а на победу «Майами» — 2.33.

Прогноз: Вероятность победы «Индианы» куда больше, чем гостевого клуба.

Альтернативный прогноз: Размашистого баскетбола не получится, поэтому мы вправе ожидать спокойной оборонительной игры с обеих сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.29.