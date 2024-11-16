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    «Индиана» — «Майами». Ставка (к. 1.65) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Майами»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2024 года

    Индиана

  • НБА
    •  Индиана 03:00 Майами

    Майами

  • Майами
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: Состав «Индианы» полностью готов, чтобы решать самые высокие задачи по сезону, и пятое место на Востоке отлично подтверждает данный тезис.

    Последние матчи: Успехи «Индианы» непостоянны, но клуб может играть в разный баскетбол, подстраиваясь под схему конкретно взятого соперника.

    Травмированные игроки: Серьёзные проблемы с травмированными игроками по-прежнему преследуют «Индиану». Вне игры Нембхард, Уайзмэн, Несмит и Джексон, а это серьезные потери для любой франшизы.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» расклад сил в пользу «Индианы», но коллектив Споэлстры не сдается в любой ситуации.

    «Майами»

    Турнирное положение: Игра «Майами» на старте регулярного сезона откровенно не впечатляет, поскольку состав клуб из Флориды точно не на восьмую позицию в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последних поединках у «Майами» практически ничего не получается, поскольку была одержана всего лишь одна победа в пяти последних матчах.

    Травмированные игроки: В списке травмированных у «Майами» по-прежнему Джимми Батлер, а без него не спорится игра, как в защите, так и в нападении.

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    Общий тонус клуба: После поражения от «Детройта» гости будут максимально злыми и приложат максимум сил, чтобы разобраться с «Индианой» в предстоящей игре.

    Статистика для ставок

    • За «Индианой» остались три последних домашних матча

    • У «Майами» в гостях всего лишь одна победа за четыре последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.65, а на победу «Майами» — 2.33.

    Прогноз: Вероятность победы «Индианы» куда больше, чем гостевого клуба.

    Альтернативный прогноз: Размашистого баскетбола не получится, поэтому мы вправе ожидать спокойной оборонительной игры с обеих сторон.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.29.

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    «Индиана» — «Майами»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на баскетбол. У «Индианы» получится одолеть «Хит»?
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