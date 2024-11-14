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    «Филадельфия» сможет остановить «Кливленд»?

    «Филадельфия» — «Кливленд». Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Кливленд»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Кливленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Ноября 2024 года

    Филадельфия

  • НБА
    •  Филадельфия 03:30 Кливленд

    Кливленд

  • НБА
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: К текущему моменту времени «Филадельфия» является одним из главных разочарований сезона. Команда тащится на последнем месте Востока, хотя имеет в своем составе звезд мировой величины.

    Последние матчи: Другое дело, что они не могут играть по не совсем игровым причинам, но одержать всего лишь две победы за девять сортовых матчей для «Филадельфия» просто позор.

    Травмированные игроки: Наставник «Филадельфии» не может рассчитывать на Макси, хотя Эмбиид и Джордж также далеки от своих лучших кондиций.

    Общий тонус клуба: В предстоящем матче против неудержимого «Кливленда» шансов у Нерса и его баскетболистов на успех практически ноль.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Главное удивление нового сезона — «Кливленд» на первом месте восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Побед у «Кливленда» уже 12 штук, но больше удивляет, что клуб из Огайо до сих пор ни разу не проиграл, причем в соперниках были и «Голден Стэйт», и «Оклахома».

    Травмированные игроки: Аткинсону есть за что тревожиться, поскольку «Кливленду» сейчас не могут помочь Бэйтс и Струс.

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    Общий тонус клуба: В матче против аутсайдера конференции гости будут доминировать на протяжении всей игры и одержат заслуженную победу.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» на домашнем паркете выиграла всего лишь один матч за четыре поединка со старта сезона

    • «Кливленд» по-прежнему ни разу не проиграл со старта регулярки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 3.37, а на победу «Кливленда» — 1.25.

    Прогноз: «Кливленд» заберет себе этот матч легко и непринужденно.

    Альтернативный прогноз: Хочется надеяться, что разгрома «Филадельфии» не случится, но разница в счете будет существенная.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.35.

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