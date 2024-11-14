В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Кливленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: К текущему моменту времени «Филадельфия» является одним из главных разочарований сезона. Команда тащится на последнем месте Востока, хотя имеет в своем составе звезд мировой величины.

Последние матчи: Другое дело, что они не могут играть по не совсем игровым причинам, но одержать всего лишь две победы за девять сортовых матчей для «Филадельфия» просто позор.

Травмированные игроки: Наставник «Филадельфии» не может рассчитывать на Макси, хотя Эмбиид и Джордж также далеки от своих лучших кондиций.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче против неудержимого «Кливленда» шансов у Нерса и его баскетболистов на успех практически ноль.

«Кливленд»

Турнирное положение: Главное удивление нового сезона — «Кливленд» на первом месте восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Побед у «Кливленда» уже 12 штук, но больше удивляет, что клуб из Огайо до сих пор ни разу не проиграл, причем в соперниках были и «Голден Стэйт», и «Оклахома».

Травмированные игроки: Аткинсону есть за что тревожиться, поскольку «Кливленду» сейчас не могут помочь Бэйтс и Струс.

Общий тонус клуба: В матче против аутсайдера конференции гости будут доминировать на протяжении всей игры и одержат заслуженную победу.

Статистика для ставок

«Филадельфия» на домашнем паркете выиграла всего лишь один матч за четыре поединка со старта сезона

«Кливленд» по-прежнему ни разу не проиграл со старта регулярки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 3.37, а на победу «Кливленда» — 1.25.

Прогноз: «Кливленд» заберет себе этот матч легко и непринужденно.

Альтернативный прогноз: Хочется надеяться, что разгрома «Филадельфии» не случится, но разница в счете будет существенная.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.35.