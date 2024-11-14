Филадельфия
Кливленд
«Филадельфия»
Турнирное положение: К текущему моменту времени «Филадельфия» является одним из главных разочарований сезона. Команда тащится на последнем месте Востока, хотя имеет в своем составе звезд мировой величины.
Последние матчи: Другое дело, что они не могут играть по не совсем игровым причинам, но одержать всего лишь две победы за девять сортовых матчей для «Филадельфия» просто позор.
Травмированные игроки: Наставник «Филадельфии» не может рассчитывать на Макси, хотя Эмбиид и Джордж также далеки от своих лучших кондиций.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче против неудержимого «Кливленда» шансов у Нерса и его баскетболистов на успех практически ноль.
«Кливленд»
Турнирное положение: Главное удивление нового сезона — «Кливленд» на первом месте восточной конференции.
Последние матчи: Побед у «Кливленда» уже 12 штук, но больше удивляет, что клуб из Огайо до сих пор ни разу не проиграл, причем в соперниках были и «Голден Стэйт», и «Оклахома».
Травмированные игроки: Аткинсону есть за что тревожиться, поскольку «Кливленду» сейчас не могут помочь Бэйтс и Струс.
Общий тонус клуба: В матче против аутсайдера конференции гости будут доминировать на протяжении всей игры и одержат заслуженную победу.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» на домашнем паркете выиграла всего лишь один матч за четыре поединка со старта сезона
- «Кливленд» по-прежнему ни разу не проиграл со старта регулярки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 3.37, а на победу «Кливленда» — 1.25.
Прогноз: «Кливленд» заберет себе этот матч легко и непринужденно.
- 2.16Милуоки — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.85Бруклин — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.93Нью-Йорк — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Хочется надеяться, что разгрома «Филадельфии» не случится, но разница в счете будет существенная.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.35.