В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Киа Центре» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Травма лидера «Орландо» серьезно сказалась на результатах клуба из Флориды, поскольку клуб едва держится за четвертую позицию на Востоке, и то баланс побед и поражений у «Мэджик» отрицательный.

Последние матчи: В двух последних матчах «Орландо» удалось одержать две победы, но больше за счет слабой игры соперников, нежели благодаря собственным заслугам.

Травмированные игроки: Поклонники «Орландо» ещё продолжительное количество времени не смогут увидеть на паркете Банкеро и Картера.

Общий тонус клуба: В игре против «Шарлотт» хозяева паркета могут даже сильно не напрягаться, чтобы продлить победную серию до трех матчей кряду.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Сейчас у «Шарлотт» появилось желание и стремление бороться за победу в каждой игре, поэтому перемещение на восьмую строчку Востока никого удивлять не должно.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В двух последних матчах «Шарлотт» были одержаны мастерские победы, где клуб Ли не позволил приблизиться ни «Нью-Орлеану», ни «Вашингтону» до отметки в 100 набранных очков за матч.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками тянутся у «Шарлотт» с самого начала регулярного сезона. Клубу из Северной Каролины не могут прийти на помощь Уильямс, Джефрис, Ричардс и Бриджес.

Общий тонус клуба: Даже в матче против «Орландо» есть определённые шансы на успех, поскольку в клубе из Флориды есть слабые места, на которые можно нажать.

Статистика для ставок

«Орландо» выиграл два последних матча по календарю

Последний очный матч между этими соперниками остался за «Шарлотт»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.45, а на победу «Шарлотт» — 2.90.

Прогноз: «Орландо» сможет победить в этой игре и без Банкеро.

Альтернативный прогноз: Сложно будет рассчитывать на «верховой» матч, поскольку несколько классных скореров в обеих командах находятся в лазарете.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.14.