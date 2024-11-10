В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: С начала сезона «Кливленд» демонстрирует просто какое-то невероятное стремление побеждать в каждом матче, поэтому коллектив из Огайо по делу занимает первое место в сводной таблице лиги.

Последние матчи: В девяти стартовых матчах чемпионата «Кливленд» не потерпел ни одного поражения, а клуб Аткинсона играет так, как будет для него не существует авторитетов.

Травмированные игроки: Не обходят проблемы с травмами и «Кливленд», поскольку не могут помочь своему клубу Бэйтс и Струс, а это серьезные потери даже для постоянно выигрывающего клуба.

Общий тонус клуба: Большая вероятность, что «Кливленд» сможет добраться до двузначного количества побед с начала чемпионата.

«Бруклин»

Турнирное положение: Старт чемпионата для «Бруклина» получился совсем печальным, но сейчас коллектив из Нью-Йорка начал постепенно подниматься в турнирной таблице и уже занимает третью позицию на Востоке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Вону удалось сплотить своих парней, и в последних поединках «Бруклин» играет исключительно с позиции силы. В последних четырех матчах такая тактика принесла успех в трех случаях.

Травмированные игроки: Сейчас «Бруклину» не могут помочь Богданович, Шарп и Уотфорд. Довольно серьезные потери, учитывая, что действительно сильных игроков у клуба из Нью-Йорка не так и много.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости смогут прервать невероятную серию «Кливленда», но осложнить задачу клубу из Огайо им вполне по силам.

Статистика для ставок

«Кливленд» по-прежнему не проигрывает с начала сезона

За восемь последних очных встреч против «Бруклина» дружина из Огайо выиграла семь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.19, а на победу «Бруклина» — 5.16.

Прогноз: «Кливленд» не отдаст победу не самому сильному клубу лиги.

Альтернативный прогноз: Матч претендует на «верховой».

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.86

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.32.