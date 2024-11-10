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    «Кливленд» одержит десятую победу подряд?

    «Кливленд» — «Бруклин». Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Бруклин»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Бруклин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: С начала сезона «Кливленд» демонстрирует просто какое-то невероятное стремление побеждать в каждом матче, поэтому коллектив из Огайо по делу занимает первое место в сводной таблице лиги.

    Последние матчи: В девяти стартовых матчах чемпионата «Кливленд» не потерпел ни одного поражения, а клуб Аткинсона играет так, как будет для него не существует авторитетов.

    Травмированные игроки: Не обходят проблемы с травмами и «Кливленд», поскольку не могут помочь своему клубу Бэйтс и Струс, а это серьезные потери даже для постоянно выигрывающего клуба.

    Общий тонус клуба: Большая вероятность, что «Кливленд» сможет добраться до двузначного количества побед с начала чемпионата.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Старт чемпионата для «Бруклина» получился совсем печальным, но сейчас коллектив из Нью-Йорка начал постепенно подниматься в турнирной таблице и уже занимает третью позицию на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Вону удалось сплотить своих парней, и в последних поединках «Бруклин» играет исключительно с позиции силы. В последних четырех матчах такая тактика принесла успех в трех случаях.

    Травмированные игроки: Сейчас «Бруклину» не могут помочь Богданович, Шарп и Уотфорд. Довольно серьезные потери, учитывая, что действительно сильных игроков у клуба из Нью-Йорка не так и много.

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    Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости смогут прервать невероятную серию «Кливленда», но осложнить задачу клубу из Огайо им вполне по силам.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» по-прежнему не проигрывает с начала сезона

    • За восемь последних очных встреч против «Бруклина» дружина из Огайо выиграла семь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.19, а на победу «Бруклина» — 5.16.

    Прогноз: «Кливленд» не отдаст победу не самому сильному клубу лиги.

    Альтернативный прогноз: Матч претендует на «верховой».

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.86

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.32.

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    «Кливленд» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» одержит десятую победу подряд?
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