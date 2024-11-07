В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 07 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: Старт сезона для «Атланты» получается удручающим, как с позиции результатов, так и количества потерянных из-за травм баскетболистов.

Последние матчи: За шесть последних матчей удалось обыграть лишь «Нью-Орлеан», и то это удалось сделать в большей степени случайно.

Травмированные игроки: Количество травмированных баскетболистов у «Атланты» увеличилось на ещё одну единицу, по сравнению с предыдущим матчем. Выбыл также Коди Зеллер по причине травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: В поединке против одного из контендеров сезона рассчитывать ни на что хорошее не приходится.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Проблемы в организации игры у «Нью-Йорка» имеются, но они не позволяют скатиться клубу Тибодо ниже третьей строчки Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В крайнем матче «Нью-Йорк» неожиданно для всех проиграл «Хьюстону», где Удока со своей молодой гвардией преподал сопернику уроки мастерства в прессинге.

Травмированные игроки: Первые недели сезона «Нью-Йорк» проводит без Ачиувы и Робинсона в составе, но их отсутствие пока что не очень сильно сказывается на результатах клуба из Нью-Йорка.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости оступятся в очередном поединке, где пред матчевые силы соперников разнятся достаточно сильно.

Статистика для ставок

В шести последних матчах «Атланта» смогла победить всего лишь раз

В пяти последних очных поединках «Никс» капитулировали только один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 3.62, а на победу «Нью-Йорка» — 1.32.

Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет предстоящий матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: У гостей будет большой индивидуальный тотал.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 111 с коэффициентом 2.18.