«Атланта»
Турнирное положение: Старт сезона для «Атланты» получается удручающим, как с позиции результатов, так и количества потерянных из-за травм баскетболистов.
Последние матчи: За шесть последних матчей удалось обыграть лишь «Нью-Орлеан», и то это удалось сделать в большей степени случайно.
Травмированные игроки: Количество травмированных баскетболистов у «Атланты» увеличилось на ещё одну единицу, по сравнению с предыдущим матчем. Выбыл также Коди Зеллер по причине травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: В поединке против одного из контендеров сезона рассчитывать ни на что хорошее не приходится.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Проблемы в организации игры у «Нью-Йорка» имеются, но они не позволяют скатиться клубу Тибодо ниже третьей строчки Востока.
Последние матчи: В крайнем матче «Нью-Йорк» неожиданно для всех проиграл «Хьюстону», где Удока со своей молодой гвардией преподал сопернику уроки мастерства в прессинге.
Травмированные игроки: Первые недели сезона «Нью-Йорк» проводит без Ачиувы и Робинсона в составе, но их отсутствие пока что не очень сильно сказывается на результатах клуба из Нью-Йорка.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что гости оступятся в очередном поединке, где пред матчевые силы соперников разнятся достаточно сильно.
Статистика для ставок
- В шести последних матчах «Атланта» смогла победить всего лишь раз
- В пяти последних очных поединках «Никс» капитулировали только один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 3.62, а на победу «Нью-Йорка» — 1.32.
Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет предстоящий матч за явным преимуществом.
- 2.03Шарлотт — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 3.22Индиана — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: У гостей будет большой индивидуальный тотал.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 111 с коэффициентом 2.18.