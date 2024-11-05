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    «Нью-Орлеан» — «Портленд». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Портленд»
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    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Ноября 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •  Нью-Орлеан 05:30 Портленд

    Портленд

  • НБА
    •

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 12 место при трех победах и четырёх поражениях.

    Последние матчи: В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» проиграл четыре раза. В рамках минувшего тура «пеликаны» потерпели фиаско в игре против «Атланты» (111:126).

    Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки). Под вопросом участие форварда Зайона Уильямсона, который получил травму подколенного сухожилия.

    Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не знает радости побед, за исключением игры с «Индианой» (125:118)

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 14 место в Западной конференции, за плечами команды две победы и пять проигрышей.

    Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Финиксом» (97:103).

    Не сыграют: Роберт Уильямс (мышечная травма), вновь в лазарете оказались Шейдон Шарп и Матис Тибул, у которых травма плеча и колена соответственно.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах

    • Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча

    • «Нью-Орлеан» и «Портленд» обменялись победами в сезоне 2024/2025 (1:1 — счет в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Портленда» — 2.26.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Нью-Орлеан» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Кто перевесит чашу весов в свою пользу?
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