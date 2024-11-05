Нью-Орлеан
Портленд
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 12 место при трех победах и четырёх поражениях.
Последние матчи: В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» проиграл четыре раза. В рамках минувшего тура «пеликаны» потерпели фиаско в игре против «Атланты» (111:126).
Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки). Под вопросом участие форварда Зайона Уильямсона, который получил травму подколенного сухожилия.
Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не знает радости побед, за исключением игры с «Индианой» (125:118)
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 14 место в Западной конференции, за плечами команды две победы и пять проигрышей.
Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Финиксом» (97:103).
Не сыграют: Роберт Уильямс (мышечная травма), вновь в лазарете оказались Шейдон Шарп и Матис Тибул, у которых травма плеча и колена соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах
- Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча
- «Нью-Орлеан» и «Портленд» обменялись победами в сезоне 2024/2025 (1:1 — счет в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Портленда» — 2.26.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.