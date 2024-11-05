В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Портленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 12 место при трех победах и четырёх поражениях.

Последние матчи: В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» проиграл четыре раза. В рамках минувшего тура «пеликаны» потерпели фиаско в игре против «Атланты» (111:126).

Не сыграют: В лазарете команды форвард Герберт Джонс (травма плеча), защитник Си Джей Макколлум (травма бедра), фовард Трэй Мерфи (мышечная травма) и защитник Деджанте Маррей(травма руки). Под вопросом участие форварда Зайона Уильямсона, который получил травму подколенного сухожилия.

Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» не знает радости побед, за исключением игры с «Индианой» (125:118)

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 14 место в Западной конференции, за плечами команды две победы и пять проигрышей.

Последние матчи: «Портленд» проиграл во втором матче подряд, на этот «речники» уступили в гостевой игре с «Финиксом» (97:103).

Не сыграют: Роберт Уильямс (мышечная травма), вновь в лазарете оказались Шейдон Шарп и Матис Тибул, у которых травма плеча и колена соответственно.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал две победы.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» потерпел 4 поражения в последних 5 матчах

Проигрышная серия «Портленда» составляет 2 матча

«Нью-Орлеан» и «Портленд» обменялись победами в сезоне 2024/2025 (1:1 — счет в серии)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Портленда» — 2.26.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Ожидается игра двух атакующих команд, определить победителя в поединке довольно сложно, однако есть большая вероятность, что соперники дадут бой друг другу.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.