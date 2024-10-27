В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 27 октября. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирная таблица: Команда из Индианаполиса занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: После гостевой победы над «Детройтом» (115:109), баскетболисты «Индианы» потерпели первое поражение в новом сезоне от «Нью-Йорка» (98:123).

Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Индиана» не смогла продлить победное шествие над «Нью-Йорком», проиграв им в регулярном чемпионате 2024/2025. В прошлоам сезоне «иноходцы» переиграли «никсов» в полуфинале Восточной конференции (4:3 — победа в серии).

«Филадельфия»

Прошлый сезон: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 13 место при двух поражениях, «76-е» пока ещё не побеждали в сезоне 2024/2025.

В плей-офф «Оклахома» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии техасским ковбоям из Далласа (2:4 — в серии), а в рамках 1/8 финала «громобойцы» «свипнули» «Нью-Орлеан» (4:0).

Последние матчи: В новом сезона баскетбольной национальной ассоциации «Филадельфия» пока терпит поражения. Сначала было фиаско в матче против «Милуоки» (109:124), а затем поражение от «Торонто» (107:115).

Не сыграют: «Филадельфии» не сможет помочь центровой Джоэл Эмбиид, у которого травмировано колено.

Состояние команды: В межсезонье «Филадельфия» раскошелилась на самые большие затраты. Кто-то из игроков «76-х» получил новый котракт или продлил выгодно действующий. Руководство «Сиксерс» потратило свыше 729 млн долларов по сумме всех новых соглашений.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Индиана» одержала три победы

Проигрышная серия «Филадельфии» составляет три матча

В сезоне 2023/2024 «Индиана» и «Филадельфия» сыграли три матча (2:1 — в пользу «Индианы»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Филадельфии» — 3.62.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Индиана» сейчас на ходу и может спокойно выиграть у «Филадельфии», оособенно на своей арене.

Ставка: Фора «Индианы» (-7) с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 2.03.