В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 26 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: В предстоящем сезоне «Кливленду» нужно доказывать свою состоятельность, поскольку прошлый сезон получился действительно сильным.

Последние матчи: Первый матч сезона для «Кливленда» получился тренировочным, поскольку коллектив Аткинсона «привез» соперникам 30 очков разницы.

Травмированные игроки: Не обошлось без травм и у «Кливленда» на старте сезона. Не могут помочь своему клубу Бэйтс и Струс.

Общий тонус клуба: Расклад сил перед началом этой игры неравнозначный, и гости без особых проблем должны забирать этот матч себе.

«Детройт»

Турнирное положение: По ходу нынешнего сезона от «Детройта» по-прежнему ничего хорошего не ждут, но на подъем с глубокого дна все же надеются.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В первом матче нового сезона «Детройт» проиграл всего лишь шесть очков куда более организованной «Индиане».

Травмированные игроки: Все игроки «Детройта», имевшие незначительные повреждения перед стартовой игрой вылечились и находятся в заявке.

Общий тонус клуба: Для Бикерстаффа предстоящий матч будет принципиальным, поскольку он встретится с клубом, который ему приходилось тренировать ещё весной.

Статистика для ставок

«Детройт» выиграл последний очный матч у «Кливленда»

«Кливленд» проиграл два последних матча дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Детройта» — 4.96.

Прогноз: «Бостон» не сможет победить в первом матче сезона

Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут продемонстрировать задорный баскетбол

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.79

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.16.