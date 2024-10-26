«Кливленд»
Турнирное положение: В предстоящем сезоне «Кливленду» нужно доказывать свою состоятельность, поскольку прошлый сезон получился действительно сильным.
Последние матчи: Первый матч сезона для «Кливленда» получился тренировочным, поскольку коллектив Аткинсона «привез» соперникам 30 очков разницы.
Травмированные игроки: Не обошлось без травм и у «Кливленда» на старте сезона. Не могут помочь своему клубу Бэйтс и Струс.
Общий тонус клуба: Расклад сил перед началом этой игры неравнозначный, и гости без особых проблем должны забирать этот матч себе.
«Детройт»
Турнирное положение: По ходу нынешнего сезона от «Детройта» по-прежнему ничего хорошего не ждут, но на подъем с глубокого дна все же надеются.
Последние матчи: В первом матче нового сезона «Детройт» проиграл всего лишь шесть очков куда более организованной «Индиане».
Травмированные игроки: Все игроки «Детройта», имевшие незначительные повреждения перед стартовой игрой вылечились и находятся в заявке.
Общий тонус клуба: Для Бикерстаффа предстоящий матч будет принципиальным, поскольку он встретится с клубом, который ему приходилось тренировать ещё весной.
Статистика для ставок
- «Детройт» выиграл последний очный матч у «Кливленда»
- «Кливленд» проиграл два последних матча дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Детройта» — 4.96.
Прогноз: «Бостон» не сможет победить в первом матче сезона
- 2.11Денвер — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.96Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
- 1.81Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут продемонстрировать задорный баскетбол
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.79
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.16.