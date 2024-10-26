ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дуглас СантосБольше не легионер. Дуглас Сантос получил российское гражданство Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн
    Все новости спорта

    «Детройт» проиграет по всем статьям?

    «Кливленд» — «Детройт». Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Детройт Пистонс Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 26 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В предстоящем сезоне «Кливленду» нужно доказывать свою состоятельность, поскольку прошлый сезон получился действительно сильным.

    Последние матчи: Первый матч сезона для «Кливленда» получился тренировочным, поскольку коллектив Аткинсона «привез» соперникам 30 очков разницы.

    Травмированные игроки: Не обошлось без травм и у «Кливленда» на старте сезона. Не могут помочь своему клубу Бэйтс и Струс.

    Общий тонус клуба: Расклад сил перед началом этой игры неравнозначный, и гости без особых проблем должны забирать этот матч себе.

    «Детройт»

    Турнирное положение: По ходу нынешнего сезона от «Детройта» по-прежнему ничего хорошего не ждут, но на подъем с глубокого дна все же надеются.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В первом матче нового сезона «Детройт» проиграл всего лишь шесть очков куда более организованной «Индиане».

    Травмированные игроки: Все игроки «Детройта», имевшие незначительные повреждения перед стартовой игрой вылечились и находятся в заявке.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Для Бикерстаффа предстоящий матч будет принципиальным, поскольку он встретится с клубом, который ему приходилось тренировать ещё весной.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» выиграл последний очный матч у «Кливленда»

    • «Кливленд» проиграл два последних матча дома

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Детройта» — 4.96.

    Прогноз: «Бостон» не сможет победить в первом матче сезона

    Альтернативный прогноз: Оба клуба вполне могут продемонстрировать задорный баскетбол

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.79

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Денвер — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Эредиано
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Навбахор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» проиграет по всем статьям?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры