В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: По итогам завершившегося регулярного сезона «Денвер» даже не смог одержать победу в западной конференции.

Последние матчи: Было много преград именно с игровой точки зрения, хотя Мэлоуну не стоило прибегать к радикальным перестроениям после чемпионского триумфа.

Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона лидеры команды из Колорадо были встрою, но отдельно взятые поединки некоторые из них все же пропускали. До сих пор лечится Чанчар и непонятно, когда он вернется в основу.

Общий тонус клуба: Перед стартовой игрой с «Лейкерс» все прозрачно и понятно, поскольку сила соперников изначально ннеравнозначна.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» все же сможет пробиться через плей-ин в плей-офф, но клубу откровенно провезло в матче против «Нью-Орлеана», где встречу не смог доиграть Зайон.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В итоге калифорнийская команда максимально уверенно довела поединок до победного конца и спокойно вздохнула полной грудью.

Травмированные игроки: У «Лейкерс» по-прежнему не могут играть Вандербилт, Худ-Шифино и Вуд, но больше волнует смогут ли на высоком уровне, но с повреждениями провести матч лидеры «озерников».

Общий тонус клуба: Стартовая игра серии в Денвере будет неимоверно тяжелой для гостей. Поскольку игровой ресурс у них и так ограничен, а начинать серию против действующего чемпиона никому не пожелаешь.

Статистика для ставок

«Денвер» победил в четырех последних домашних встречах

«Лейкерс» не проигрывают на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.38, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.22.

Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зрителей результативным баскетболом

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.10.