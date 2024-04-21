«Денвер»
Турнирное положение: По итогам завершившегося регулярного сезона «Денвер» даже не смог одержать победу в западной конференции.
Последние матчи: Было много преград именно с игровой точки зрения, хотя Мэлоуну не стоило прибегать к радикальным перестроениям после чемпионского триумфа.
Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона лидеры команды из Колорадо были встрою, но отдельно взятые поединки некоторые из них все же пропускали. До сих пор лечится Чанчар и непонятно, когда он вернется в основу.
Общий тонус клуба: Перед стартовой игрой с «Лейкерс» все прозрачно и понятно, поскольку сила соперников изначально ннеравнозначна.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» все же сможет пробиться через плей-ин в плей-офф, но клубу откровенно провезло в матче против «Нью-Орлеана», где встречу не смог доиграть Зайон.
Последние матчи: В итоге калифорнийская команда максимально уверенно довела поединок до победного конца и спокойно вздохнула полной грудью.
Травмированные игроки: У «Лейкерс» по-прежнему не могут играть Вандербилт, Худ-Шифино и Вуд, но больше волнует смогут ли на высоком уровне, но с повреждениями провести матч лидеры «озерников».
Общий тонус клуба: Стартовая игра серии в Денвере будет неимоверно тяжелой для гостей. Поскольку игровой ресурс у них и так ограничен, а начинать серию против действующего чемпиона никому не пожелаешь.
Статистика для ставок
- «Денвер» победил в четырех последних домашних встречах
- «Лейкерс» не проигрывают на выезде уже шесть матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.38, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.22.
Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»
- 1.85Бостон — Майами: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.84Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.00Нью-Йорк — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 01:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зрителей результативным баскетболом
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.10.