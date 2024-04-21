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    «Денвер» начнет серию с убедительной победы?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: По итогам завершившегося регулярного сезона «Денвер» даже не смог одержать победу в западной конференции.

    Последние матчи: Было много преград именно с игровой точки зрения, хотя Мэлоуну не стоило прибегать к радикальным перестроениям после чемпионского триумфа.

    Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона лидеры команды из Колорадо были встрою, но отдельно взятые поединки некоторые из них все же пропускали. До сих пор лечится Чанчар и непонятно, когда он вернется в основу.

    Общий тонус клуба: Перед стартовой игрой с «Лейкерс» все прозрачно и понятно, поскольку сила соперников изначально ннеравнозначна.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Слабо верилось в то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» все же сможет пробиться через плей-ин в плей-офф, но клубу откровенно провезло в матче против «Нью-Орлеана», где встречу не смог доиграть Зайон.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В итоге калифорнийская команда максимально уверенно довела поединок до победного конца и спокойно вздохнула полной грудью.

    Травмированные игроки: У «Лейкерс» по-прежнему не могут играть Вандербилт, Худ-Шифино и Вуд, но больше волнует смогут ли на высоком уровне, но с повреждениями провести матч лидеры «озерников».

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    Общий тонус клуба: Стартовая игра серии в Денвере будет неимоверно тяжелой для гостей. Поскольку игровой ресурс у них и так ограничен, а начинать серию против действующего чемпиона никому не пожелаешь.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» победил в четырех последних домашних встречах

    • «Лейкерс» не проигрывают на выезде уже шесть матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.38, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.22.

    Прогноз: «Денвер» не заметит сопротивления со стороны «озерников»

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют зрителей результативным баскетболом

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» начнет серию с убедительной победы?
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