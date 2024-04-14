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    «Майами» ещё раз разберется с «Рэпторз»?

    «Майами» — «Торонто». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Торонто»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Касейя Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Майами» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Апреля 2024 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 20:00 Торонто Торонто
  • Торонто
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    «Майами»

    Турнирное положение: Финиш сезона на Востоке выдался максимально жарким, но «Майами» не стал главным действующим лицом в нем. Команда при любых раскладах уже не сможет попасть в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: Свой последний поединок «Хит» проводили как раз против «Торонто» и разобрались с канадским клубом они более, чем уверенно.

    Травмированные игроки: Про Ричардсона и Робертсона до конца нынешнего сезона можно однозначно забыть, хотя они бы не были лишними на дистанции плей-офф.

    Общий тонус клуба: Повторение результата предыдущего поединка между этими клубами более, чем вероятен

    «Торонто»

    Турнирное положение: Казалось, что «Торонто» постепенно пришёл в себя и уже не будет так безвольно проигрывать матчи, как он это делал на протяжении последнего месяца. Однако с 12 позиции в конференции «динозавры» по итогу все равно никуда не денутся.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Снова три поражения в трех матчах, и дни Раяковича точно сочтены, хотя на замену ему генеральный менеджер клуба пока что даже достойных кандидатур не нашёл.

    Травмированные игроки: Пока травмированы все игроки основы на восстановление позиций «Рэпторз» рассчитывать не смогут.

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    Общий тонус клуба: Хочется, чтобы в предстоящем матче было хоть какое-то подобие борьбы, но её не случится.

    Статистика для ставок

    • «Хит» победили «Торонто» в двух из трех последних поединках

    • «Торонто» за десять последних встреч смог победить лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.04, а на победу «Торонто» — 13.80.

    Прогноз: «Майами» в очередной раз оформит неприличную конечную разницу в счете

    Альтернативный прогноз: Матч получится менее результативным, чем позавчерашняя игра

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Торонто» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» ещё раз разберется с «Рэпторз»?
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