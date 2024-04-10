ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе Чарльз Оливейра и его тренерский штаб «Царукян взрывной и жесткий, но Чарльз нокаутирует его» — громкое интервью Диего Лимы, тренера Оливейры Виктор БонифейсТрансферный дайджест. 2-8 апреля
  • 23:43
    • «Интер» вырвал победу у «Удинезе»
    Все новости спорта

    Кошмар «Милуоки» продолжится?

    «Милуоки» — «Бостон». Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 10 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Милуоки» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Результаты последних поединков «Милуоки» не поддаются никакой критике, но при всем этом «олени» продолжают располагаться на втором месте в таблице восточной конференции.

    Последние матчи: Клуб Риверса за четыре последних поединка не удосужилась ни разу не победить. Фанаты просто в бешенстве.

    Травмированные игроки: Несмотря на удручающие результаты, у команды из Висконсина на больничном только Холлоуэй. Участие Бичампа и Беверли по ка что под вопросом.

    Общий тонус клуба: В таком состоянии играть с «Бостоном» смертеподобно. Многие склоняются к тому, что хозяев паркета будет ждать очередное унижение.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Пока что придраться к «Бостону» можно только, если очень сильно захотеть. Клуб по-прежнему с большим отрывом первый в лиге, но некоторые матчи проваливает просто необъяснимо.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В пяти последних поединках коллектив из Массачусетса не давал никаких поводов для поражений и абсолютно заслуженно выиграл все встречи по календарю.

    Травмированные игроки: Почти все игроки «Селтикс» здоровы, как быки, за исключением Тэйтума, который вполне может пропустить предстоящую игру по причине повреждения колена.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проходить на территории «Милуоки», гости видятся однозначными фаворитами предстоящей встречи.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» проиграл четыре последних матча по календарю

    • «Бостон» не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 2.11, а на победу «Бостона» — 1.78.

    Прогноз: Учитывая состояние хозяев, победа гостей не вызывает сомнений

    Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют игру без защиты

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.99
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Де Минор — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кецманович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кара-Балта — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Бостон» с коэффициентом 1.78. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Кошмар «Милуоки» продолжится?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры