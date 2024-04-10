«Милуоки»
Турнирное положение: Результаты последних поединков «Милуоки» не поддаются никакой критике, но при всем этом «олени» продолжают располагаться на втором месте в таблице восточной конференции.
Последние матчи: Клуб Риверса за четыре последних поединка не удосужилась ни разу не победить. Фанаты просто в бешенстве.
Травмированные игроки: Несмотря на удручающие результаты, у команды из Висконсина на больничном только Холлоуэй. Участие Бичампа и Беверли по ка что под вопросом.
Общий тонус клуба: В таком состоянии играть с «Бостоном» смертеподобно. Многие склоняются к тому, что хозяев паркета будет ждать очередное унижение.
«Бостон»
Турнирное положение: Пока что придраться к «Бостону» можно только, если очень сильно захотеть. Клуб по-прежнему с большим отрывом первый в лиге, но некоторые матчи проваливает просто необъяснимо.
Последние матчи: В пяти последних поединках коллектив из Массачусетса не давал никаких поводов для поражений и абсолютно заслуженно выиграл все встречи по календарю.
Травмированные игроки: Почти все игроки «Селтикс» здоровы, как быки, за исключением Тэйтума, который вполне может пропустить предстоящую игру по причине повреждения колена.
Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проходить на территории «Милуоки», гости видятся однозначными фаворитами предстоящей встречи.
Статистика для ставок
- «Милуоки» проиграл четыре последних матча по календарю
- «Бостон» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 2.11, а на победу «Бостона» — 1.78.
Прогноз: Учитывая состояние хозяев, победа гостей не вызывает сомнений
- 2.20Мемфис — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.00Атланта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Шарлотт — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют игру без защиты
Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.23.