В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Милуоки» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Результаты последних поединков «Милуоки» не поддаются никакой критике, но при всем этом «олени» продолжают располагаться на втором месте в таблице восточной конференции.

Последние матчи: Клуб Риверса за четыре последних поединка не удосужилась ни разу не победить. Фанаты просто в бешенстве.

Травмированные игроки: Несмотря на удручающие результаты, у команды из Висконсина на больничном только Холлоуэй. Участие Бичампа и Беверли по ка что под вопросом.

Общий тонус клуба: В таком состоянии играть с «Бостоном» смертеподобно. Многие склоняются к тому, что хозяев паркета будет ждать очередное унижение.

«Бостон»

Турнирное положение: Пока что придраться к «Бостону» можно только, если очень сильно захотеть. Клуб по-прежнему с большим отрывом первый в лиге, но некоторые матчи проваливает просто необъяснимо.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В пяти последних поединках коллектив из Массачусетса не давал никаких поводов для поражений и абсолютно заслуженно выиграл все встречи по календарю.

Травмированные игроки: Почти все игроки «Селтикс» здоровы, как быки, за исключением Тэйтума, который вполне может пропустить предстоящую игру по причине повреждения колена.

Общий тонус клуба: Даже с учетом того, что матч будет проходить на территории «Милуоки», гости видятся однозначными фаворитами предстоящей встречи.

Статистика для ставок

«Милуоки» проиграл четыре последних матча по календарю

«Бостон» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 2.11, а на победу «Бостона» — 1.78.

Прогноз: Учитывая состояние хозяев, победа гостей не вызывает сомнений

Альтернативный прогноз: Два клуба продемонстрируют игру без защиты

Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.23.