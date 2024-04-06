«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Стабильность «Нью-Орлеана» по нынешнему сезону впечатляет, поэтому нет никакого удивления, что Зайон и компания располагаются в пятерке сильнейших на Западе.
Последние матчи: Правда за пять последних матчей коллектив Грина смог победить всего лишь в одном поединке, который пришелся на игру против «Милуоки» (107:100).
Травмированные игроки: У «пеликанов» не смогут сыграть в предстоящем поединке Альварадо и Ингрэм. Потери довольно серьезные, но не критические.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что не очень веселое настроение не помешает хозяевам встречи одержать легкую победу над обескровленными «шпорами».
«Сан-Антонио»
Турнирное положение: Поповичу не удалось возродить «Сан-Антонио» при помощи Вембаняьмы, но шансы на предпоследнюю строчку в конференции все ещё сохраняются. Отставание от «Портленда» составляет всего лишь две виктории.
Последние матчи: После трех побед подряд коллектив из Техаса ожидаемо проиграл «Денверу» и «Голден Стэйт».
Травмированные игроки: На клуб из Техаса напала череда травм, поэтому предстоящий поединок против «Нью-Орлеана» придется проводить без Барлоу, Бэсси, Васселла, Джонсона, Османа и Сохана.
Общий тонус клуба: Матч с куда более сильным соперником завершится не в пользу гостей. Слишком много травмированных у «Спёрз», да и против «Нью-Орлеана» на его территории играть крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» выиграл у «Сан-Антонио» девять последних поединков
- У «Пеликанс» три поражения подряд в последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.24, а на победу «Сан-Антонио» — 6.28.
Прогноз: Хозяева приложат максимум усилий для добычи победы.
- 2.90Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.82Даллас — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.75Милуоки — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Встреча порадует поклонников баскетбола результативностью.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.12.