В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Стабильность «Нью-Орлеана» по нынешнему сезону впечатляет, поэтому нет никакого удивления, что Зайон и компания располагаются в пятерке сильнейших на Западе.

Последние матчи: Правда за пять последних матчей коллектив Грина смог победить всего лишь в одном поединке, который пришелся на игру против «Милуоки» (107:100).

Травмированные игроки: У «пеликанов» не смогут сыграть в предстоящем поединке Альварадо и Ингрэм. Потери довольно серьезные, но не критические.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что не очень веселое настроение не помешает хозяевам встречи одержать легкую победу над обескровленными «шпорами».

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: Поповичу не удалось возродить «Сан-Антонио» при помощи Вембаняьмы, но шансы на предпоследнюю строчку в конференции все ещё сохраняются. Отставание от «Портленда» составляет всего лишь две виктории.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: После трех побед подряд коллектив из Техаса ожидаемо проиграл «Денверу» и «Голден Стэйт».

Травмированные игроки: На клуб из Техаса напала череда травм, поэтому предстоящий поединок против «Нью-Орлеана» придется проводить без Барлоу, Бэсси, Васселла, Джонсона, Османа и Сохана.

Общий тонус клуба: Матч с куда более сильным соперником завершится не в пользу гостей. Слишком много травмированных у «Спёрз», да и против «Нью-Орлеана» на его территории играть крайне сложно.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» выиграл у «Сан-Антонио» девять последних поединков

У «Пеликанс» три поражения подряд в последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.24, а на победу «Сан-Антонио» — 6.28.

Прогноз: Хозяева приложат максимум усилий для добычи победы.

Альтернативный прогноз: Встреча порадует поклонников баскетбола результативностью.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.12.