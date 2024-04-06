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    «Нью-Орлеан» легко одолеет «шпор»?

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Стабильность «Нью-Орлеана» по нынешнему сезону впечатляет, поэтому нет никакого удивления, что Зайон и компания располагаются в пятерке сильнейших на Западе.

    Последние матчи: Правда за пять последних матчей коллектив Грина смог победить всего лишь в одном поединке, который пришелся на игру против «Милуоки» (107:100).

    Травмированные игроки: У «пеликанов» не смогут сыграть в предстоящем поединке Альварадо и Ингрэм. Потери довольно серьезные, но не критические.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что не очень веселое настроение не помешает хозяевам встречи одержать легкую победу над обескровленными «шпорами».

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Поповичу не удалось возродить «Сан-Антонио» при помощи Вембаняьмы, но шансы на предпоследнюю строчку в конференции все ещё сохраняются. Отставание от «Портленда» составляет всего лишь две виктории.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: После трех побед подряд коллектив из Техаса ожидаемо проиграл «Денверу» и «Голден Стэйт».

    Травмированные игроки: На клуб из Техаса напала череда травм, поэтому предстоящий поединок против «Нью-Орлеана» придется проводить без Барлоу, Бэсси, Васселла, Джонсона, Османа и Сохана.

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    Общий тонус клуба: Матч с куда более сильным соперником завершится не в пользу гостей. Слишком много травмированных у «Спёрз», да и против «Нью-Орлеана» на его территории играть крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» выиграл у «Сан-Антонио» девять последних поединков

    • У «Пеликанс» три поражения подряд в последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.24, а на победу «Сан-Антонио» — 6.28.

    Прогноз: Хозяева приложат максимум усилий для добычи победы.

    Альтернативный прогноз: Встреча порадует поклонников баскетбола результативностью.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» легко одолеет «шпор»?
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