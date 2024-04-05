«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Четвертое место в восточной конференции у «Нью-Йорка» может отобрать «Орландо», поэтому коллективу Тибодо не стоит выключаться на финишной прямой сезона.
Последние матчи: В последних поединках у «Никс» снова наступила черная полоса, поскольку клуб потерпел три поражения подряд.
Травмированные игроки: При всем этом в официальном списке травмированных остались только Ануоби и Рэндл.
Общий тонус клуба: С куда большими потерями «Никс» удавалось расправляться с сильными противниками, поэтому исход предстоящего поединка зависит исключительно от правильного выбранной схемы на матч от Тибодо.
«Сакраменто»
Турнирное положение: О загадочности «Сакраменто» в нынешнем сезоне не шепчется только ленивый, поскольку клуб Брауна максимально непредсказуем. Его восьмое место на Запада вполне обосновано непостоянством на протяжении всех семи месяцев чемпионата.
Последние матчи: Правда в последних матчах калифорнийцы снова начали побеждать, одержав две победы над «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой»
Травмированные игроки: Точно не примут участие в предстоящей встрече Монк и Хьюрртер, которые являются безоговорочными игроками основы своем клубе.
Общий тонус клуба: При довольно неплохом настроении, но с отсутствием стабильности, победить «Нью-Йорк» в гостях будет крайне проблематично.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорка» проиграл три последних матча по календарю
- «Сакраменто» выиграл у «Никс» только один раз за четыре последних очных встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.64, а на победу «Сакраменто» — 2.35.
Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов одержать победу в предстоящем поединке.
- 3.15Майами — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.82Даллас — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.90Финикс — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол зрителям обеспечен.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.24.