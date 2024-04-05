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    «Нью-Йорк» более реальный претендент на победу?

    «Нью-Йорк» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.64) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Сакраменто»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 05 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Четвертое место в восточной конференции у «Нью-Йорка» может отобрать «Орландо», поэтому коллективу Тибодо не стоит выключаться на финишной прямой сезона.

    Последние матчи: В последних поединках у «Никс» снова наступила черная полоса, поскольку клуб потерпел три поражения подряд.

    Травмированные игроки: При всем этом в официальном списке травмированных остались только Ануоби и Рэндл.

    Общий тонус клуба: С куда большими потерями «Никс» удавалось расправляться с сильными противниками, поэтому исход предстоящего поединка зависит исключительно от правильного выбранной схемы на матч от Тибодо.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: О загадочности «Сакраменто» в нынешнем сезоне не шепчется только ленивый, поскольку клуб Брауна максимально непредсказуем. Его восьмое место на Запада вполне обосновано непостоянством на протяжении всех семи месяцев чемпионата.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Правда в последних матчах калифорнийцы снова начали побеждать, одержав две победы над «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой»

    Травмированные игроки: Точно не примут участие в предстоящей встрече Монк и Хьюрртер, которые являются безоговорочными игроками основы своем клубе.

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    Общий тонус клуба: При довольно неплохом настроении, но с отсутствием стабильности, победить «Нью-Йорк» в гостях будет крайне проблематично.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорка» проиграл три последних матча по календарю

    • «Сакраменто» выиграл у «Никс» только один раз за четыре последних очных встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.64, а на победу «Сакраменто» — 2.35.

    Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов одержать победу в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол зрителям обеспечен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Сакраменто» с коэффициентом 1.64. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» более реальный претендент на победу?
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