В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 05 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Четвертое место в восточной конференции у «Нью-Йорка» может отобрать «Орландо», поэтому коллективу Тибодо не стоит выключаться на финишной прямой сезона.

Последние матчи: В последних поединках у «Никс» снова наступила черная полоса, поскольку клуб потерпел три поражения подряд.

Травмированные игроки: При всем этом в официальном списке травмированных остались только Ануоби и Рэндл.

Общий тонус клуба: С куда большими потерями «Никс» удавалось расправляться с сильными противниками, поэтому исход предстоящего поединка зависит исключительно от правильного выбранной схемы на матч от Тибодо.

«Сакраменто»

Турнирное положение: О загадочности «Сакраменто» в нынешнем сезоне не шепчется только ленивый, поскольку клуб Брауна максимально непредсказуем. Его восьмое место на Запада вполне обосновано непостоянством на протяжении всех семи месяцев чемпионата.

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Последние матчи: Правда в последних матчах калифорнийцы снова начали побеждать, одержав две победы над «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой»

Травмированные игроки: Точно не примут участие в предстоящей встрече Монк и Хьюрртер, которые являются безоговорочными игроками основы своем клубе.

Общий тонус клуба: При довольно неплохом настроении, но с отсутствием стабильности, победить «Нью-Йорк» в гостях будет крайне проблематично.

Статистика для ставок

«Нью-Йорка» проиграл три последних матча по календарю

«Сакраменто» выиграл у «Никс» только один раз за четыре последних очных встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.64, а на победу «Сакраменто» — 2.35.

Прогноз: «Нью-Йорк» имеет больше шансов одержать победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол зрителям обеспечен.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.24.