В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на «Смузи Кинг Центр» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конфереции. Команда из Луизианы близка к выходу в 1/8 финала баскетбольной ассоциации. «Пеликаны» провели 75 матчей: 45 побед и 30 проигрышей.

Последние матчи: В минувшем туре «Нью-Орлеан» не смог справиться с «Финиксом», уступив со счётом (111:124).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм. Также из строя команды выбыл Жозе Альварадо, дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал две победы. Луизианцы добились успеха в матчах против «Милуоки» (107:100) и «Детройта» (114:101). Были и проигрыши в поединках против «Бостона» (92:104) и «Оклахомы» (112:119).

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды входит в число лидеров Восточной конференции. «Орландо» занимает 5 место в турнирной таблице при 44 победах и 31 поражении.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Маги» выдают победную серию из двух матчей. В минвушем туре «Орландо» добился домашней победы над «Портледом» (104:103). В составе победителей результативностью отметился Франц Вагнер, который набрал 20 очков.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Сэмюель Хьюстон. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Орландо» сыграли один раз

«Орландо» переиграл «Нью-Орлеан» в первом круге регулярного чемпионата (121:106)

Победная серия «Орландо» составляет два матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Орландо» — 2.45.

ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Орландо» поймал победную волну, в команду сейчас вернулись ключевые игроки. Есть большая вероятность, в том что «маги» добьются успеха в противостоянии.

Ставка: Фора «Орландо» (+4) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлом очном поединке «Нью-Орлеан» и «Орландо» забросили друг другу 227 очков.

Ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.50.