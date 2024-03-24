В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Юта». Игра пройдет в «Тойота Центре» 24 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Последние результаты «Хьюстона» действительно поражали, особенно если брать во внимание травму одного из открытий этого сезона. Клубу из Техаса осталось всего лишь две победы до идущего десятым «Голден Стэйт».

Последние матчи: Удока и его помощники проделали отличную работу, поскольку техасский коллектив выиграл семь последних матчей по сезону.

Травмированные игроки: Техасская команда по-прежнему не может рассчитывать на Исона, Уитмора, Адамса и Шенгюна, но продолжает побеждать и без них.

Общий тонус клуба: Игра против дышащей в затылок «Юты» будет максимально важным с психологической точки зрения.

«Юта»

Турнирное положение: Проблемы «Юты» не появились вчера или сегодня. Все тянется с прошлого сезона и пришло к закономерному 12 месту на Западе в нынешнем сезоне.

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Последние матчи: В четырех последних поединках у подопечных Уилла Харди даже не было намека на зацепку в какой-либо игре.

Травмированные игроки: Руководство «джазменов» сейчас может рассчитывать на всех игроков, имеющихся у него в распоряжении. Даже проблемы Кларксона (повреждение паха) не видятся столь серьёзными, чтобы пропускать важную игру.

Общий тонус клуба: С таким настроением и психологическими проблемами рассчитывать на успех в матче против соперника, который на ходу, будет совсем тяжело.

Статистика для ставок

«Хьюстон» не проигрывает семь матчей подряд

«Юта» не может победить четыре встречи кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.23, а на победу «Юты» — 4.52.

Прогноз: «Хьюстон» продолжит победную серию

Альтернативный прогноз: В этой игре не будет большой результативности

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.19.