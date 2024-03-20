В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бруклин» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: Вон и его помощники делали все возможное, чтобы «Бруклин» окончательно не «утонул», и им, похоже, этого удалось добиться. Однако только в последнем проигранном матче из трех «Нетс» могли помечтать о победе, но проиграли «Сан-Антонио» в овертайме (115:122).

Последние матчи: Если даже команда из Нью-Йорка не сможет попасть в плей-офф, то трагедией это не станет. Главное, грамотно распределить на будуй сезон все имеющиеся в распоряжении активы.

Травмированные игроки: У тренерского штаба не такие большие сложности с составом, чтобы ломать голову над их решением. Без Уайтхеда и Симмонса вполне можно обходиться даже на протяжении всей регулярки.

Общий тонус клуба: Соперник из Луизианы будет играть с позиции силы даже на выезде, поэтому хозяева вполне могут проиграть четвёртый раз подряд.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Последние недели «Нью-Орлеан» провел максимально убедительно, поднявшись на пятую строчку в своей конференции.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За семь последних поединков коллектив Грина проиграл только один раз, где обидчиком выступил «Кливленд» (95:116).

Травмированные игроки: Клубу не могут помочь Джонс, Дэниэлс и Нэнс-младший. Потери не смертельные, но неприятные.

Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» может оказаться легкой прогулкой, если приезжая команда продолжит играть, как в последних своих поединках.

Статистика для ставок

«Бруклин» проиграл три последних поединка

Два из трех очных встреч остались за «Пеликанс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.10, а на победу «Нью-Орлеана» — 1.30.

Прогноз: Гости выиграют предстоящий матч без особого напряга.

Альтернативный прогноз: Оба клуба собираются продемонстрировать «верховой» баскетбол.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.19.