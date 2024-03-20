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    «Нью-Орлеан» запишет очередную победу на счет?

    «Бруклин» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 20 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бруклин» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2024 года

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Вон и его помощники делали все возможное, чтобы «Бруклин» окончательно не «утонул», и им, похоже, этого удалось добиться. Однако только в последнем проигранном матче из трех «Нетс» могли помечтать о победе, но проиграли «Сан-Антонио» в овертайме (115:122).

    Последние матчи: Если даже команда из Нью-Йорка не сможет попасть в плей-офф, то трагедией это не станет. Главное, грамотно распределить на будуй сезон все имеющиеся в распоряжении активы.

    Травмированные игроки: У тренерского штаба не такие большие сложности с составом, чтобы ломать голову над их решением. Без Уайтхеда и Симмонса вполне можно обходиться даже на протяжении всей регулярки.

    Общий тонус клуба: Соперник из Луизианы будет играть с позиции силы даже на выезде, поэтому хозяева вполне могут проиграть четвёртый раз подряд.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Последние недели «Нью-Орлеан» провел максимально убедительно, поднявшись на пятую строчку в своей конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За семь последних поединков коллектив Грина проиграл только один раз, где обидчиком выступил «Кливленд» (95:116).

    Травмированные игроки: Клубу не могут помочь Джонс, Дэниэлс и Нэнс-младший. Потери не смертельные, но неприятные.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» может оказаться легкой прогулкой, если приезжая команда продолжит играть, как в последних своих поединках.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» проиграл три последних поединка

    • Два из трех очных встреч остались за «Пеликанс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.10, а на победу «Нью-Орлеана» — 1.30.

    Прогноз: Гости выиграют предстоящий матч без особого напряга.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба собираются продемонстрировать «верховой» баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» запишет очередную победу на счет?
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