«Бруклин»
Турнирное положение: Вон и его помощники делали все возможное, чтобы «Бруклин» окончательно не «утонул», и им, похоже, этого удалось добиться. Однако только в последнем проигранном матче из трех «Нетс» могли помечтать о победе, но проиграли «Сан-Антонио» в овертайме (115:122).
Последние матчи: Если даже команда из Нью-Йорка не сможет попасть в плей-офф, то трагедией это не станет. Главное, грамотно распределить на будуй сезон все имеющиеся в распоряжении активы.
Травмированные игроки: У тренерского штаба не такие большие сложности с составом, чтобы ломать голову над их решением. Без Уайтхеда и Симмонса вполне можно обходиться даже на протяжении всей регулярки.
Общий тонус клуба: Соперник из Луизианы будет играть с позиции силы даже на выезде, поэтому хозяева вполне могут проиграть четвёртый раз подряд.
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Последние недели «Нью-Орлеан» провел максимально убедительно, поднявшись на пятую строчку в своей конференции.
Последние матчи: За семь последних поединков коллектив Грина проиграл только один раз, где обидчиком выступил «Кливленд» (95:116).
Травмированные игроки: Клубу не могут помочь Джонс, Дэниэлс и Нэнс-младший. Потери не смертельные, но неприятные.
Общий тонус клуба: Матч против «Бруклина» может оказаться легкой прогулкой, если приезжая команда продолжит играть, как в последних своих поединках.
Статистика для ставок
- «Бруклин» проиграл три последних поединка
- Два из трех очных встреч остались за «Пеликанс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 3.10, а на победу «Нью-Орлеана» — 1.30.
Прогноз: Гости выиграют предстоящий матч без особого напряга.
- 2.12Сан-Антонио — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.93Орландо — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.90Вашингтон — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба собираются продемонстрировать «верховой» баскетбол.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.19.