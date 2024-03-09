В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на арене «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 9 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Кливленд» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Всего одна осечка лишила «Кливленд» второго места в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Огайо опустилась на третью строчку, пропустив вперёд «оленей» из Милуоки.

На данный момент «Кливленд» провел 62 матча в регулярном чемпионате, одержав 40 побед и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре «кавалеристы» потерпели гостевое поражение от «ястребов» из Атланты (101:112).

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Есть и дисквалифицированный игрок, речь о канадском форварде Тристане Томпсоне.

Выбыли из строя ещё три баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Донован Митчелл (травма колена), Эван Мобли (травма лодыжки) и Макс Струс (травма колена).

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Кливленд» сейчас выступает с переменным успехом: в последних матчах «кавалеристы» выиграли у лидера Восточной конференции «Бостона» (105:104) и аутсайдера «Детройта» (110:100), также были два поражения от «Нью-Йорка» (98:107) и «Чикаго» (123:132).

«Миннесота»

Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса вернули себе лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» провела 63 матча, одержав 44 победы и потерпев 19 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Лесные волки» одержали вторую победу подряд, на этот раз «Миннесота» добилась тяжелой победы над «Индианой» (113:111). В составе победителей результативностью отметился Энтони Эдвардс, защитник набрал в матче 44 очка, совершил 6 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыли из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, травмировав колено, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Ведущий игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс получил серьезную травму в матче против аутсайдера баскетбольной ассоциации «Портленда». Доминиканец уже пропустил матч против «Индианы», также он пропустит встречу с мощным «Кливлендом».

Статистика для ставок

В этом сезоне «Кливленд» и «Миннесота» еще не играли

«Миннесоте» не сможет помочь ключевой игрок Карл-Энтони Таунс

«Кливленд» также сыграет без своего лидера Донована Митчелла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. На победу «Миннесоты» — 1.97.

ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Оба клуба идут в числе лидеров Западной и Восточной конференций. «Кливленд» и «Миннесота» будут играть друг против друга без своих лидеров. Выбирать одну из сторон — рискованно. Однако, чтобы подстраховать себя, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Матчи с участием «Кливленда» и «Миннесотой» проходят результативно, в среднем за матч забрасывается около 240 очков. Так что можно сыграть на результативности встречи.

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 2.40.