В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 7 марта. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Команда из Лос-Анджелеса улучшила положение в турнирной таблице. «Лейкерс» поднялся на одну строчку и расположился на 9-м месте при 34 победах и 29 поражениях.

Последние матчи: Д'Анджело Расселл сыграл важную роль в победном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Оклахомой» (116:104). Игрок отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 6 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся 4 баскетболиста. У Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Под вопросом участие Леброна Джеймса, у которого травма лодыжки.

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Состояние команды: В строй после прололжительной травмы лодыжки вернулся Кэмерон Реддиш. К тому же «Лос-Анджелес Лейкерс» в последних играх подправил турнирное положение в регулярном чемпионате. «Озерники» смогли выиграть у «Вашингтона» (134:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112).

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» опустился на 7 место. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 60 матчей при 34 победах и 26 поражениях.

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Последние матчи: В домашнем матче против «Чикаго» баскетболисты «Сакраменто» потерпели неудачу со счетом 109:113.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

Состояние команды: В последнее время «Сакраменто» выступает с переменным успехом в регулярке. «Короли» провели в этом сезоне 60 матчей при положительном балансе побед и поражений: 34 выигрыша и 26 проигрышей.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто» сыграли дважды

«Сакраменто» дважды выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:125, 127:132)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Сакраменто» — 2.20.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Это тот случай когда соперники равные по силами. Чтобы не рисковать, предлагаем сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Лейкерс» и «Сакраменто» забрасывают друг другу 240 очков. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.97.