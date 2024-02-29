«Индиана»
Турнирное положение: Клуб из Индианаполиса продолжает идти в первой восьмерке своей конференции, но в последних играх у «Индианы» все чаще случаются ничем необъяснимые провалы.
Последние матчи: так в последнем своем матче «иноходцы» проиграли еле живому «Торонто» (122:130)
Травмированные игроки: У «Пэйсерс» на данный момент времени всего лишь один травмированный игрок. Аарон Несмит не может играть из-за травмы лодыжки.
Общий тонус клуба: В поединке против клуба из Луизианы будет равная и вязкая борьба, по итогам которой клубу Карлайла вполне реально выйти победителем встречи.
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Несколько последних игр «Нью-Орлеана» совсем не порадовали поклонников этого клуба, но все равно подопечные Грина в пятерке сильнейших на Западе.
Последние матчи: В двух последних поединках были поражения от «Майами» и «Чикаго», что ещё раз стало доказательством слабой игры «пеликанов» против команд Востока.
Травмированные игроки: Сейчас у «Пеликанс» не могут играть кубинец Альварадо и австралиец Дэниэлс.
Общий тонус клуба: В игре против также восточной «Индианы» вполне могут возникнуть проблемы, которые будут неразрешимы по итогам матча.
Статистика для ставок
- «Индиана» выиграла два последних очных поединка против «Нью-Орлеана»
- «Пеликанс» проиграли две последних встречи по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.57, а на победу «Нью-Орлеана» — 2.51.
Прогноз: У гостей больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным баскетболом.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.
Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.32.