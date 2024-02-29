В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Индиана» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Клуб из Индианаполиса продолжает идти в первой восьмерке своей конференции, но в последних играх у «Индианы» все чаще случаются ничем необъяснимые провалы.

Последние матчи: так в последнем своем матче «иноходцы» проиграли еле живому «Торонто» (122:130)

Травмированные игроки: У «Пэйсерс» на данный момент времени всего лишь один травмированный игрок. Аарон Несмит не может играть из-за травмы лодыжки.

Общий тонус клуба: В поединке против клуба из Луизианы будет равная и вязкая борьба, по итогам которой клубу Карлайла вполне реально выйти победителем встречи.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Несколько последних игр «Нью-Орлеана» совсем не порадовали поклонников этого клуба, но все равно подопечные Грина в пятерке сильнейших на Западе.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В двух последних поединках были поражения от «Майами» и «Чикаго», что ещё раз стало доказательством слабой игры «пеликанов» против команд Востока.

Травмированные игроки: Сейчас у «Пеликанс» не могут играть кубинец Альварадо и австралиец Дэниэлс.

Общий тонус клуба: В игре против также восточной «Индианы» вполне могут возникнуть проблемы, которые будут неразрешимы по итогам матча.

Статистика для ставок

«Индиана» выиграла два последних очных поединка против «Нью-Орлеана»

«Пеликанс» проиграли две последних встречи по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.57, а на победу «Нью-Орлеана» — 2.51.

Прогноз: У гостей больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным баскетболом.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.51.

Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.32.