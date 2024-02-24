В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 24 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Миннесота» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «лесных волков» — 39 побед и 16 поражений.

Последние матчи: Команда выдает выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. В минувшем туре «Миннесота» выиграла у «Портленда» (128:91). Ключевую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс. Защитник команды из Миннеаполиса отправил в кольцо 34 очка.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулся Джейден Макдэниелс, у которого был сломан палец.

В последних пяти встречах «Миннесота» одержала также победы над «Портлендом» (121:109), «Лос-Анджелес Клипперс» (121:100) и «Милуоки» (129:105), но проиграла «Чикаго» (123:129).

«Милуоки»

Турнирное положение: «Милуоки» проиграл во втором матче подряд, однако сохранил за собой 3 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баксы» в этом сезоне провели 56 матчей, одержав 35 побед и потерпев 21 поражение.

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Последние матчи: В рамках минувшего тура «Милуоки» проиграл «Мемфису» (110:113). Несмотря на поражение отметим результативную игру Янниса Адетокунбо. Греческий форвард команды из штата Висконсин оформил дабл-дабл из 35 очков и 12 передач.

Не сыграют: Крис Миддлтон и Пэт Коннотон у форварда и защитника «Милуоки» — травма лодыжки и колена соответственно. Под вопросом участие лидера команды Янниса Адетокунбо, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Яннис Адетокунбо получил травму колена в матче против «Шарлотт». Греческий баскетболист может не сыграть в предстоящей игре. Так что у команды могут возникнуть проблемы в битве против «Миннесоты». К тому же после травмы лодыжки в строй команды вернулся Дэмиан Лиллард.

Статистика для ставок

В первом круге «Миннесота» обыграла «Милуоки» со счётом 129:105

Проигрышная серия «Милуоки» составляет 2 матча

«Миннесота» выиграла в четвёртом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Милуоки» — 2.51.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Миннесота» сейчас в хорошей игровой форме, баскетболисты из Миннеаполиса наверняка окажутся сильнее «Милуоки». Также стоит отметить, потенциальное отсутствие на площадке лидера «Милоуки» Янниса Адетокунбо и выигрышную серию лидера Западной конференции.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-3.5) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: 234 очка забросили на двоих баскетболисты «Милуоки» и «Миннесоты» в первом круге регулярного чемпионата.

Ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 2.14.