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    «Миннесота» обыграет забуксовавший «Милуоки»?

    «Миннесота» — «Милуоки». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Милуоки»
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    «Торонто» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 24 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Миннесота» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Февраля 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «лесных волков» — 39 побед и 16 поражений.

    Последние матчи: Команда выдает выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. В минувшем туре «Миннесота» выиграла у «Портленда» (128:91). Ключевую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс. Защитник команды из Миннеаполиса отправил в кольцо 34 очка.

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В строй команды вернулся Джейден Макдэниелс, у которого был сломан палец.

    В последних пяти встречах «Миннесота» одержала также победы над «Портлендом» (121:109), «Лос-Анджелес Клипперс» (121:100) и «Милуоки» (129:105), но проиграла «Чикаго» (123:129).

    «Милуоки»

    Турнирное положение: «Милуоки» проиграл во втором матче подряд, однако сохранил за собой 3 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баксы» в этом сезоне провели 56 матчей, одержав 35 побед и потерпев 21 поражение.

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    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Милуоки» проиграл «Мемфису» (110:113). Несмотря на поражение отметим результативную игру Янниса Адетокунбо. Греческий форвард команды из штата Висконсин оформил дабл-дабл из 35 очков и 12 передач.

    Не сыграют: Крис Миддлтон и Пэт Коннотон у форварда и защитника «Милуоки» — травма лодыжки и колена соответственно. Под вопросом участие лидера команды Янниса Адетокунбо, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Яннис Адетокунбо получил травму колена в матче против «Шарлотт». Греческий баскетболист может не сыграть в предстоящей игре. Так что у команды могут возникнуть проблемы в битве против «Миннесоты». К тому же после травмы лодыжки в строй команды вернулся Дэмиан Лиллард.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Миннесота» обыграла «Милуоки» со счётом 129:105

    • Проигрышная серия «Милуоки» составляет 2 матча

    • «Миннесота» выиграла в четвёртом матче подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Милуоки» — 2.51.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Миннесота» сейчас в хорошей игровой форме, баскетболисты из Миннеаполиса наверняка окажутся сильнее «Милуоки». Также стоит отметить, потенциальное отсутствие на площадке лидера «Милоуки» Янниса Адетокунбо и выигрышную серию лидера Западной конференции.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-3.5) с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: 234 очка забросили на двоих баскетболисты «Милуоки» и «Миннесоты» в первом круге регулярного чемпионата.

    Ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Миннесота» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» обыграет забуксовавший «Милуоки»?
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