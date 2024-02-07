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    «Орландо» огорчит парней Споэлстры?

    «Майами» — «Орландо». Ставка (к. 2.26) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Орландо»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Касейя Центре» 07 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Орландо»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Майами»

    «Майами» выбрался из затяжного кризиса, где Споэлстру не упрекал только ленивый. Однако известного тренера таким выпадами смутить просто невозможно.

    «Хит» все же не смогли ничего противопоставить «Лос-Анджелес Клипперс» в последнем своём поединке, но качество игры клуба из Флориды действительно впечатлило.

    Недаром в двух последних матчах до проигранного поединка калифорнийцами Батлер и Ко выиграли исключительно за счет собственных сил и желания.

    Все прогнозы на НБА

    В домашнем матче против «Орландо» хозяева захотят не просто победить, но и сделать это убедительно, поскольку последний очный матч между этими клубами остался за «Мэджик».

    «Орландо»

    «Орландо» снова в «огне», и в трех последних поединках клуб Мозли не потерпел ни одного поражения.

    Нельзя назвать «Сан-Антонио» и «Детройт» клубами серьезной величины, а вот победа над «Миннесотой» дорогого стоит.

    У «Мэджик» есть куда расти молодежи, поэтому главная задача тренера — направлять своих талантов в нужное русло.

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    В игре против «Майами» у гостей есть вполне неплохие шансов, чтобы обыграть принципиального соперника второй раз за нынешний регулярный чемпионат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.54, победа «Орландо» — 2.26.

    Прогноз: У гостей больше шансов на победу.

    Альтернативный прогноз: Игра максимально открытой.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.24.

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    «Майами» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» огорчит парней Споэлстры?
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