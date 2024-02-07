«Майами»
«Майами» выбрался из затяжного кризиса, где Споэлстру не упрекал только ленивый. Однако известного тренера таким выпадами смутить просто невозможно.
«Хит» все же не смогли ничего противопоставить «Лос-Анджелес Клипперс» в последнем своём поединке, но качество игры клуба из Флориды действительно впечатлило.
Недаром в двух последних матчах до проигранного поединка калифорнийцами Батлер и Ко выиграли исключительно за счет собственных сил и желания.
В домашнем матче против «Орландо» хозяева захотят не просто победить, но и сделать это убедительно, поскольку последний очный матч между этими клубами остался за «Мэджик».
«Орландо»
«Орландо» снова в «огне», и в трех последних поединках клуб Мозли не потерпел ни одного поражения.
Нельзя назвать «Сан-Антонио» и «Детройт» клубами серьезной величины, а вот победа над «Миннесотой» дорогого стоит.
У «Мэджик» есть куда расти молодежи, поэтому главная задача тренера — направлять своих талантов в нужное русло.
В игре против «Майами» у гостей есть вполне неплохие шансов, чтобы обыграть принципиального соперника второй раз за нынешний регулярный чемпионат.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.54, победа «Орландо» — 2.26.
Прогноз: У гостей больше шансов на победу.
Альтернативный прогноз: Игра максимально открытой.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.24.