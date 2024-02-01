В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» продолжает лидировать в конференции, но подобное достижение нельзя назвать незаслуженным.

Хоть у команды Финча и наблюдались определённые сложности с достижением необходимого результата, но в большинстве встреч ей все равно удавалось доводить матчи до побед.

За последние четыре матча всего лишь одно поражение, и то в мачте против клуба («Сан-Антонио»), с которым его вполне можно было избежать.

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В предстоящем матче против «Далласа» у хозяев больше шансов на успех, поскольку у гостей одного Дончича на сбалансированную команду хозяев не хватит.

«Даллас»

«Даллас» старается хоть как-то избавиться от зависимости одного игрока, набирающего по 70 очков за матч, но пока что не получается.

Хочется верить, что Кидду удастся что-то придумать, тем более по началу сезона его клуб играл в обороне вполне себе сносно.

Последние матчи по календарю также были сыграны на довольно приличном уровне, поэтому две победы в трех поединках — вполне себе солидная продуктивность.

Игра против «Миннесоты» должна получиться интересной, поскольку у хозяев есть определённые сложности с обороной, а Дончича остановить не так уж и просто.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.54, победа «Далласа» — 2.26.

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Нас ждет пиршество результативного баскетбола.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.20.