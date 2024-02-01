«Миннесота»
«Миннесота» продолжает лидировать в конференции, но подобное достижение нельзя назвать незаслуженным.
Хоть у команды Финча и наблюдались определённые сложности с достижением необходимого результата, но в большинстве встреч ей все равно удавалось доводить матчи до побед.
За последние четыре матча всего лишь одно поражение, и то в мачте против клуба («Сан-Антонио»), с которым его вполне можно было избежать.
В предстоящем матче против «Далласа» у хозяев больше шансов на успех, поскольку у гостей одного Дончича на сбалансированную команду хозяев не хватит.
«Даллас»
«Даллас» старается хоть как-то избавиться от зависимости одного игрока, набирающего по 70 очков за матч, но пока что не получается.
Хочется верить, что Кидду удастся что-то придумать, тем более по началу сезона его клуб играл в обороне вполне себе сносно.
Последние матчи по календарю также были сыграны на довольно приличном уровне, поэтому две победы в трех поединках — вполне себе солидная продуктивность.
Игра против «Миннесоты» должна получиться интересной, поскольку у хозяев есть определённые сложности с обороной, а Дончича остановить не так уж и просто.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.54, победа «Далласа» — 2.26.
Прогноз: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Нас ждет пиршество результативного баскетбола.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.20.