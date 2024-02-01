ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зимний Кубок РПЛСуррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре Виктор ОсимхенСледующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»? Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 1:2. Онлайн
  • 01:04
    • Сборная Марокко проиграла ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки
    Все новости спорта

    «Миннесота» имеет больше шансов на успех?

    «Миннесота» — «Даллас». Ставка (1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Миннесота»

    «Миннесота» продолжает лидировать в конференции, но подобное достижение нельзя назвать незаслуженным.

    Хоть у команды Финча и наблюдались определённые сложности с достижением необходимого результата, но в большинстве встреч ей все равно удавалось доводить матчи до побед.

    За последние четыре матча всего лишь одно поражение, и то в мачте против клуба («Сан-Антонио»), с которым его вполне можно было избежать.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Далласа» у хозяев больше шансов на успех, поскольку у гостей одного Дончича на сбалансированную команду хозяев не хватит.

    «Даллас»

    «Даллас» старается хоть как-то избавиться от зависимости одного игрока, набирающего по 70 очков за матч, но пока что не получается.

    Хочется верить, что Кидду удастся что-то придумать, тем более по началу сезона его клуб играл в обороне вполне себе сносно.

    Последние матчи по календарю также были сыграны на довольно приличном уровне, поэтому две победы в трех поединках — вполне себе солидная продуктивность.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Игра против «Миннесоты» должна получиться интересной, поскольку у хозяев есть определённые сложности с обороной, а Дончича остановить не так уж и просто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Миннесоты» — 1.54, победа «Далласа» — 2.26.

    Прогноз: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Нас ждет пиршество результативного баскетбола.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атланта — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Сврчина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бахрейн — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» имеет больше шансов на успех?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры