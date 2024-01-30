«Сан-Антонио»
Девин Васселл сыграл ключевую роль в матче против одного из лидеров Западной конференции — «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 25 очков. «Сан-Антонио» в свою очередь обыграл «лесных волков» со счетом 113:112.
Это уже вторая победа техасского коллектива подряд в регулярном чемпионате. До встречи с «Миннесотой», «шпоры» обыграли «Портленд» (116:100).
Несмотря на две виктории «Сан-Антонио» все еще занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. В активе техасцев — 10 побед, в пассиве — 36 поражений.
«Вашингтон»
«Вашингтону» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. В рамках минувшего игрового дня «колдуны» нанесли поражение «Детройту» (118:104).
Лучшей результативностью в составе «Вашингтона» отметился Кайл Кузма, форвард набрал в матче 30 очков.
Баскетболисты «Вашингтона» до этого проиграли «Юте» (108:123), «Миннесоте» (107:118), «Денверу» (104:113), «Сан-Антонио» (127:131), «Нью-Йорку» (109:113) и «Детройту» (117:129).
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 8 победах и 37 поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 1.59, победа «Вашингтона» — 2.45.
Прогноз: «Сан-Антонио» в последнее время удивляет результативностью, можно ожидать новой победы техасцев в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 2.21.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТМ 238.5 коэффициентом 2.10.