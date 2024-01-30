Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 30 января. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Антонио»

Девин Васселл сыграл ключевую роль в матче против одного из лидеров Западной конференции — «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 25 очков. «Сан-Антонио» в свою очередь обыграл «лесных волков» со счетом 113:112.

Это уже вторая победа техасского коллектива подряд в регулярном чемпионате. До встречи с «Миннесотой», «шпоры» обыграли «Портленд» (116:100).

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Несмотря на две виктории «Сан-Антонио» все еще занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. В активе техасцев — 10 побед, в пассиве — 36 поражений.

«Вашингтон»

«Вашингтону» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. В рамках минувшего игрового дня «колдуны» нанесли поражение «Детройту» (118:104).

Лучшей результативностью в составе «Вашингтона» отметился Кайл Кузма, форвард набрал в матче 30 очков.

Баскетболисты «Вашингтона» до этого проиграли «Юте» (108:123), «Миннесоте» (107:118), «Денверу» (104:113), «Сан-Антонио» (127:131), «Нью-Йорку» (109:113) и «Детройту» (117:129).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 8 победах и 37 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 1.59, победа «Вашингтона» — 2.45.

Прогноз: «Сан-Антонио» в последнее время удивляет результативностью, можно ожидать новой победы техасцев в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 2.21.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 238.5 коэффициентом 2.10.