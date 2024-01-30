ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в матче с «Ак Барсом»Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура» ХавиСела батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • 17:21
    • Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года
  • 17:19
    • Артета жестко отреагировал на слухи о возможном уходе из «Арсенала»
  • 16:56
    • Защитник «Страсбурга» близок к переходу в «Локомотив»
  • 15:51
    • «Вест Хэм» подпишет вингера «Аль-Иттихада»
  • 15:30
    • Ван Дейк намекнул на возможный уход из «Ливерпуля» вместе с Клоппом
  • 15:06
    • Дзюба пропустит начало второго сбора «Локомотива»
  • 15:00
    • «Реал» подписал еще одного украинского вратаря
    Все новости спорта

    «Сан-Антонио» продлит выигрышную серию?

    «Сан-Антонио» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.21) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 30 января. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сан-Антонио»

    Девин Васселл сыграл ключевую роль в матче против одного из лидеров Западной конференции — «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 25 очков. «Сан-Антонио» в свою очередь обыграл «лесных волков» со счетом 113:112.

    Это уже вторая победа техасского коллектива подряд в регулярном чемпионате. До встречи с «Миннесотой», «шпоры» обыграли «Портленд» (116:100).

    Все прогнозы на НБА

    Несмотря на две виктории «Сан-Антонио» все еще занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. В активе техасцев — 10 побед, в пассиве — 36 поражений.

    «Вашингтон»

    «Вашингтону» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. В рамках минувшего игрового дня «колдуны» нанесли поражение «Детройту» (118:104).

    Лучшей результативностью в составе «Вашингтона» отметился Кайл Кузма, форвард набрал в матче 30 очков.

    Баскетболисты «Вашингтона» до этого проиграли «Юте» (108:123), «Миннесоте» (107:118), «Денверу» (104:113), «Сан-Антонио» (127:131), «Нью-Йорку» (109:113) и «Детройту» (117:129).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 8 победах и 37 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 1.59, победа «Вашингтона» — 2.45.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Сан-Антонио» в последнее время удивляет результативностью, можно ожидать новой победы техасцев в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 2.21.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТМ 238.5 коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бонзи — Ммо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Катар — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Муньяр — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Блэкберн — Рексхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Антонио» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» продлит выигрышную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры