Хьюстон. «Тойота». Дата — 21 января. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

Баскетболисты Айме Удока не могут найти свою игру вот уже в третьем матче подряд. В команде есть травмрованные игроки: у Виктора Оладипо диагностировали травму колена, а у Реджи Буллока — травму спины.

В прошлом туре «Хьюстон» проиграл на выезде «Нью-Йорку» (94:109). Были и неудачные игры против «Филадельфии» (115:124) и «Бостона» (113:145).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» опустился на 11 место при 19 победах и 21 поражении.

«Юта»

После шести победных матчей «Юта» оступилась в домашнем матче против «Оклахомы» (129:134).

До этого «джазмены» добились триумфа в играх против «Индианы» (132:105), «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:125), «Торонто» (145:113), «Денвера» (124:111), «Милуоки» (132:116) и «Филадельфии» (120:109).

На данный момент «Юта» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 22 победы, в пассиве — 21 проигрыш.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.71, победа «Юты» — 2.20.

Прогноз: В этом сезоне команды ещё не встречались, это будет первая встреча «Хьюстона» и «Юты». Стоит ожидать победу команды из Солт-Лейк-Сити, «Юта» хоть и проиграла «Оклахоме», однако в команде нет травмированных игроков, в отличии от «Хьюстона». К тому же у «музыкантов» наблюдалась выигрышная серия из шести матчей.

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Юты» (+2) с коэффициентом 1.96.