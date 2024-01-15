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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Таргет Центре» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» в семи последних играх смогла одержать лишь три победы, но смогла удержать лидерство в конференции.

    В коллективе Финча наблюдаются определённые проблемы с комбинационным баскетболом на чужой половине паркета, но все эти сложности решаемы.

    В последнем матче по календарю был разгромлен еле живой «Портленд», но это не показатель выхода из кризиса.

    Все прогнозы на НБА

    Предстоящий поединок против «Лос-Анджелес Клипперс» должен дать ответы на множество вопросов.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» за девять последних встреч проиграли всего лишь один матч, который пришел на игру против принципиального соперника «Лос-Анджелес Лейкерс».

    В последних играх у подопечных Лю явно прибавилось оптимизма, поскольку пере подписываются контракты со звездами.

    Не сказать, что в этом ансамбле Харден выглядит инородным телом, но пока он играет явно ниже своих возможностей.

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    Игра против «Миннесоты» должна получиться конкурентной. В этом матче больше шансов победить у приезжего клуба, поскольку хозяева имеют серьёзные сложности с набором очков в последних играх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.15, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.82.

    Прогноз: Гости окажутся более удачливыми.

    Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому большого тотала матча зрители не увидят.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.20.

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Парусники» добудут победу в Миннеаполисе?
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