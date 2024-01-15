«Миннесота»
«Миннесота» в семи последних играх смогла одержать лишь три победы, но смогла удержать лидерство в конференции.
В коллективе Финча наблюдаются определённые проблемы с комбинационным баскетболом на чужой половине паркета, но все эти сложности решаемы.
В последнем матче по календарю был разгромлен еле живой «Портленд», но это не показатель выхода из кризиса.
Предстоящий поединок против «Лос-Анджелес Клипперс» должен дать ответы на множество вопросов.
«Лос-Анджелес Клипперс»
«Лос-Анджелес Клипперс» за девять последних встреч проиграли всего лишь один матч, который пришел на игру против принципиального соперника «Лос-Анджелес Лейкерс».
В последних играх у подопечных Лю явно прибавилось оптимизма, поскольку пере подписываются контракты со звездами.
Не сказать, что в этом ансамбле Харден выглядит инородным телом, но пока он играет явно ниже своих возможностей.
Игра против «Миннесоты» должна получиться конкурентной. В этом матче больше шансов победить у приезжего клуба, поскольку хозяева имеют серьёзные сложности с набором очков в последних играх.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.15, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.82.
Прогноз: Гости окажутся более удачливыми.
Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому большого тотала матча зрители не увидят.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.20.