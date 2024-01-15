В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Таргет Центре» 15 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» в семи последних играх смогла одержать лишь три победы, но смогла удержать лидерство в конференции.

В коллективе Финча наблюдаются определённые проблемы с комбинационным баскетболом на чужой половине паркета, но все эти сложности решаемы.

В последнем матче по календарю был разгромлен еле живой «Портленд», но это не показатель выхода из кризиса.

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Предстоящий поединок против «Лос-Анджелес Клипперс» должен дать ответы на множество вопросов.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» за девять последних встреч проиграли всего лишь один матч, который пришел на игру против принципиального соперника «Лос-Анджелес Лейкерс».

В последних играх у подопечных Лю явно прибавилось оптимизма, поскольку пере подписываются контракты со звездами.

Не сказать, что в этом ансамбле Харден выглядит инородным телом, но пока он играет явно ниже своих возможностей.

Игра против «Миннесоты» должна получиться конкурентной. В этом матче больше шансов победить у приезжего клуба, поскольку хозяева имеют серьёзные сложности с набором очков в последних играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.15, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.82.

Прогноз: Гости окажутся более удачливыми.

Альтернативный прогноз: Игра будет упорной, поэтому большого тотала матча зрители не увидят.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.20.