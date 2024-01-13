Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миннесота»

«Миннесота» проиграли битву лидеров Западной и Восточной конференций, уступив «Бостону» (120:127). Соперники определили победителя в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111).

Это фиаско лишило «лесных волков» первого места в Западной конференции. На данный момент «Миннесота» занимает вторую строчку в чемпионате при 26 победах и 11 поражениях.

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В последних пяти матчах «Миннесота» проиграла также «Далласу» (108:115) и «Нью-Орлеану» (106:117), а также одержала победы над «Орландо» (113:92) и «Хьюстоном» (122:95).

«Портленд»

Всего одна победа в пяти матчах — результат «Портленда» в последних играх. Викторию «речники» одержали в матче против «Бруклина» (134:127). Победителя соперники определили в овертайме. Лучшей результативностью в составе «Портленда» отметился Анферни Саймонс, который оформил дабл дабл из 38 очков и 11 передач.

В минувшем туре «Портленд» проиграл «Оклахоме» (77:139). А еще в пассиве клуба поражения в играх с «Нью-Йорком» (84:112), «Далласу» (103:139, 97:126).

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 10 победах и 27 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.07, победа «Портленда» — 11.4.

Прогноз: «Миннесота» — фаворит пары и наверняка одержит победу над соперником.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.04.