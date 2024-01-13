ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
  • 16:23
    • Барриос останется в «Зените» как минимум до лета
  • 16:15
    • Эмери признан лучшим тренером АПЛ в декабре
    Все новости спорта

    «Миннесота» уничтожит соперника?

    «Миннесота» — «Портленд». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 13 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Портленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Миннесота»
    Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 13 Января 2024 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» проиграли битву лидеров Западной и Восточной конференций, уступив «Бостону» (120:127). Соперники определили победителя в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111).

    Это фиаско лишило «лесных волков» первого места в Западной конференции. На данный момент «Миннесота» занимает вторую строчку в чемпионате при 26 победах и 11 поражениях.

    Все прогнозы на НБА

    В последних пяти матчах «Миннесота» проиграла также «Далласу» (108:115) и «Нью-Орлеану» (106:117), а также одержала победы над «Орландо» (113:92) и «Хьюстоном» (122:95).

    «Портленд»

    Всего одна победа в пяти матчах — результат «Портленда» в последних играх. Викторию «речники» одержали в матче против «Бруклина» (134:127). Победителя соперники определили в овертайме. Лучшей результативностью в составе «Портленда» отметился Анферни Саймонс, который оформил дабл дабл из 38 очков и 11 передач.

    В минувшем туре «Портленд» проиграл «Оклахоме» (77:139). А еще в пассиве клуба поражения в играх с «Нью-Йорком» (84:112), «Далласу» (103:139, 97:126).

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 10 победах и 27 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.07, победа «Портленда» — 11.4.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Миннесота» — фаворит пары и наверняка одержит победу над соперником.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-14.5) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Ливия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Неа Саламина — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валвейк — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Катанзаро — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» уничтожит соперника?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры