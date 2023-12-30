Портленд. «Мода Центр». Дата — 30 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» уступил соседу по турнирной таблице «Сан-Антонио» (105:118).

В последних пяти встречах «речники» также одержали две победы и потерпели два поражения. Баскетболисты «Портленда» уступили в матчах против «Голден Стэйт» (106:126) и «Вашингтона» (117:118), а также добились успеха в матчах с «Сакраменто» (130:113) и «Финиксом» (109:104).

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Несмотря на проигрыш «Портленд» остался на 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 22 поражениях.

«Сан-Антонио»

Виктор Вембаньяма принес победу «Сан-Антонио» в матче против «Портленда» (118:105). Лидеру техасского коллектива потребовалось всего 24 минуты игрового времени, чтобы набрать 30 очков, сделать 6 подборов и отдать 6 передач, а ещё поставить 7 блоков.

До этого команда из Техаса проиграл в пяти матчах подряд, усутпив «Юте» (118:130), «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).

«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 30 матчах техасцы выиграли лишь 5 встреч, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.49, победа «Сан-Антонио» — 2.88.

Прогноз: «Сан-Антонио» вполне может повторить успех первой дуэли с «Портлендом», если в кураж войдет лидер «шпор» Виктор Вембаньяма.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.88.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.08.