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    Добьется ли «Сан-Антонио» очередной победы?

    «Портленд» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    Портленд. «Мода Центр». Дата — 30 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Портленд»

    В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» уступил соседу по турнирной таблице «Сан-Антонио» (105:118).

    В последних пяти встречах «речники» также одержали две победы и потерпели два поражения. Баскетболисты «Портленда» уступили в матчах против «Голден Стэйт» (106:126) и «Вашингтона» (117:118), а также добились успеха в матчах с «Сакраменто» (130:113) и «Финиксом» (109:104).

    Все прогнозы на НБА

    Несмотря на проигрыш «Портленд» остался на 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 22 поражениях.

    «Сан-Антонио»

    Виктор Вембаньяма принес победу «Сан-Антонио» в матче против «Портленда» (118:105). Лидеру техасского коллектива потребовалось всего 24 минуты игрового времени, чтобы набрать 30 очков, сделать 6 подборов и отдать 6 передач, а ещё поставить 7 блоков.

    До этого команда из Техаса проиграл в пяти матчах подряд, усутпив «Юте» (118:130), «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).

    «Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 30 матчах техасцы выиграли лишь 5 встреч, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.49, победа «Сан-Антонио» — 2.88.

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    Прогноз: «Сан-Антонио» вполне может повторить успех первой дуэли с «Портлендом», если в кураж войдет лидер «шпор» Виктор Вембаньяма.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.88.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Сан-Антонио» очередной победы?
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