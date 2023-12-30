«Портленд»
В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» уступил соседу по турнирной таблице «Сан-Антонио» (105:118).
В последних пяти встречах «речники» также одержали две победы и потерпели два поражения. Баскетболисты «Портленда» уступили в матчах против «Голден Стэйт» (106:126) и «Вашингтона» (117:118), а также добились успеха в матчах с «Сакраменто» (130:113) и «Финиксом» (109:104).
Несмотря на проигрыш «Портленд» остался на 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 22 поражениях.
«Сан-Антонио»
Виктор Вембаньяма принес победу «Сан-Антонио» в матче против «Портленда» (118:105). Лидеру техасского коллектива потребовалось всего 24 минуты игрового времени, чтобы набрать 30 очков, сделать 6 подборов и отдать 6 передач, а ещё поставить 7 блоков.
До этого команда из Техаса проиграл в пяти матчах подряд, усутпив «Юте» (118:130), «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).
«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 30 матчах техасцы выиграли лишь 5 встреч, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.49, победа «Сан-Антонио» — 2.88.
Прогноз: «Сан-Антонио» вполне может повторить успех первой дуэли с «Портлендом», если в кураж войдет лидер «шпор» Виктор Вембаньяма.
Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.88.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.08.