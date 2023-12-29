Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 29 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

В последних пяти встречах «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел четвертое поражение. В минувшем туре «озёрники» уступили лидеру Восточной конференции «Бостону» (115:126).

Баскетболисты из Лос-Анджелеса также проиграли «Миннесоте» (111:118), «Чикаго» (108:124) и «Нью-Йорку» (109:114), но выиграли у «Оклахомы» (129:120).

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В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место, одержав 16 побед и потерпев 15 поражений.

«Шарлотт»

Восьмой матч не может выиграть команда «Шарлотт», последнюю победу «шершни» одержали 9 декабря в матче против «Торонто» (119:116).

В рамках минувшего игрового дня «Хорнетс» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (104:113).

В проигрышную серию команды также входят игры против «Денвера» (95:102), «Индианы» (113:144), «Торонто» (99:114), «Филадельфии» (82:135), «Нью-Орлеана» (107:112). А еще «Шарлотт» дважды проиграл «Майами» (104:115, 114:116).

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 21 поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.11, победа «Шарлотт» — 8.70.

Прогноз: В том что «Лейкерс» выиграет — нет сомнений. Вопрос лишь с каким преимуществом «озерники» переиграют «Шарлотт».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-13.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229 с коэффициентом 2.04.