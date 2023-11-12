Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 12 ноября. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» поднялся с 9-го на 6-е место в Восточной конференции после 8 проведенных встреч. «Никсы» одержали четыре победы и потерпели четыре поражения.

В строй вернулся один из лидеров команды Ар Джей Барретт. Канадский форвард «Нью-Йорка» получил травму колена в поединке против «Кливленда», который «никсы» выиграли со счетом 109:91. После полученной травмы Барретт пропустил проигранные встречи против «Кливленда» (89:95) и «Милуоки» (105:110).

Ар Джей Барретт вернулся на площадку и «никсы» стали победжать. Сначала «Нью-Йорк» выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (111:97), а затем добился успеха в поединке против «Сан-Антонио» (126:105).

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В матче против «Сан-Антонио» Барретт набрал 24 очка, сделал 2 подбора и отдал 6 передач. 25 оков в кольцо соперника отправил «никс» Джален Браансон.

«Шарлотт»

В составе «Шарлотт» есть небольшие проблемы, команда не может рассчитывать на травмированных игроков — Букнайта, Нтиликина, Мартина и Розье.

За плечами «шершней» победа в последнем матче регулярного чемпионата, был обыгран «Вашингтон» (124:117). Вклад в победу внес Гордон Хэйуорд. Форвард «Шарлотт» отправил в кольцо соперника 27 очков, до дабл-дабла не хватило одной передачи.

«Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции, одержав три победы и потерпев пять поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.27, победа «Шарлотт» — 4.33.

Прогноз: С возвращением на площадку Ар Джей Барретта, шансы на победу у «Нью-Йорка» увеличиваются в разы. Ожидаем крупной и уверенной виктории «никсов».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-11) с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.02.