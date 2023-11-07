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    Справится ли «Нью-Орлеан» с соперником без Ингрэма?

    «Денвер» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Нью-Орлеан»
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    Денвер. «Болл Арена». Дата — 7 ноября. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    Канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил мышечную травму в последнем поединке с «Чикаго» (123:101). Игрок и 10 минут не провел на площадке. В поединке против «Нью-Орлеана» Мюррэй не сыграет.

    В предстоящей игре против «пеликанов» также не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

    В матче против «Чикаго» лучшего результата добился Никола Йокич. Серб был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл, но не хватило одной передачи: 28 очков, 16 подборов и 9 передач.

    Все прогнозы на НБА

    «Денвер» продолжает лидировать в Западной конференции, одержав 6 побед и потерпев 1 поражение.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» занимает 4 место на Западе при четырёх победах и двух поражениях. В рамках минувшего игрового дня коллектив из Луизианы уступил «Атланте» (105:123). Несмотря на фиаско в этом поединке стоит отметить выступления лидера «ястребов». Трей Янг оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 передач.

    «Пеликаны» добились трех побед в последних пяти встречах. «Нью-Орлеан» переиграл таких соперников, как «Детройт» (125:116), «Оклахома» (110:106) и «Нью-Йорк» (96:87).

    По-прежнему в лазарете «Нью-Орлеана» находятся Жозе Альварадо (травма лодыжки), Наджи Маршалл (травма колена) и Трэй Мерфи (травма колена).

    К ним присоединился один из лидеров луизианской команды Брэндон Ингрэм. Форвард «Нью-Орлеана» получил травму колена в матче с «Атлантой». На плозадке Ингрэм провел 31 минуту и 32 секунды игрового времени. Его участие в матче против «Денвера» пока под вопросом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Денвера» — 1.44, победа «Нью-Орлеан» — 3.11.

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    Прогноз: У «Денвера» — хорошие шансы продлить выигрышную серию. «Нью-Орлеану» будет сложно в предстоящей игре без Ингрэма. Так что лидер Западаной конференции вполне может рассчитывать на победу.

    Ставка: Фора «Денвера» (-7.5) с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: 224-228 очков — средний показатель игр с участием «Денвера» и «Нью-Орлеана». Можно сыграть на результативности предстоящего матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 224 с коэффициентом 2.04.

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    «Денвер» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Нью-Орлеан» с соперником без Ингрэма?
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