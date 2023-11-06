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    Без Моранта и Адамса «Мемфис» вновь проиграет?

    «Портленд» — «Мемфис». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 6 ноября 2023 года

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    Портленд. «Мода Центр». Дата — 6 ноября. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Ноября 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» и «Мемфис» в течении двух дней сыграют два матча на арене «Мода Центр». Первый поединок, который состоялся 6 ноября завершился победой «речников» (115:113).

    Победителя соперники определили в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (102:102).

    Ключевую роль в поединке сыграл Джерами Грант. Форвард «Портленда» отправил в кольцо соперника 26 очков и был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл, сделав всего 8 подборов.

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    А еще «Портленд» одержал в турнире третью победу подряд: были еще победы над «Торонто» (99:91) и «Детройтом» (110:101).

    На данный момент «Портленд» улучшил положение в таблице, поднявшись на 11 место в Западной конференции при трех победах и трех проигрышах.

    До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Филадельфии» (98:126), «Орландо» (97:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:123).

    «Мемфис»

    «Мемфис» — единственный клуб в национальной баскетбольной ассоциации, который ещё не одержал ни одной победы. В шести матчах «гризли» проиграли шесть раз.

    В проигрышную серию команды входят игры против «Нью-Орлеана» (104:111), «Денвера» (104:108), «Вашингтона» (106:113), «Далласа» (110:125), «Юты» (109:133).

    «Мемфис» был близок к победе в поединке против «Портленда», проиграв лишь в овертайме (113:115). Хотя лучшим игроком встречи стал игрок «гризли» Десмонд Бэйн. На счету защитника 33 очка, 8 подборов и 7 передач.

    Вытащить «Мемфис» из баскетбольной ямы могут ее лидеры, которые пока не играют. Джа Моранту осталось отбыть дисквалификацию в 19 матчей. Всего — 25 встреч. А Стивену Адамсу сделают операцию на задней крестообразной связке правого колена. Адамс наверняка, выбыл из строя на весь сезон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 2.25, победа «Мемфиса» — 1.75.

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    Прогноз: «Портленд» поймав победную волну, может снова добиться успеха во встрече против «Мемфиса». «Гризли» сейчас не так сильны, как в концовке прошлого сезона.

    Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 2.25.

    Альтернативный прогноз: Можно не рисковать, а сыграть на форе принимающей команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Портленда» (+3.5) с коэффициентом 1.81.

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    «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Без Моранта и Адамса «Мемфис» вновь проиграет?
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