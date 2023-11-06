Портленд. «Мода Центр». Дата — 6 ноября. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» и «Мемфис» в течении двух дней сыграют два матча на арене «Мода Центр». Первый поединок, который состоялся 6 ноября завершился победой «речников» (115:113).

Победителя соперники определили в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (102:102).

Ключевую роль в поединке сыграл Джерами Грант. Форвард «Портленда» отправил в кольцо соперника 26 очков и был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл, сделав всего 8 подборов.

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А еще «Портленд» одержал в турнире третью победу подряд: были еще победы над «Торонто» (99:91) и «Детройтом» (110:101).

На данный момент «Портленд» улучшил положение в таблице, поднявшись на 11 место в Западной конференции при трех победах и трех проигрышах.

До этого баскетболисты «Портленда» проиграли «Филадельфии» (98:126), «Орландо» (97:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:123).

«Мемфис»

«Мемфис» — единственный клуб в национальной баскетбольной ассоциации, который ещё не одержал ни одной победы. В шести матчах «гризли» проиграли шесть раз.

В проигрышную серию команды входят игры против «Нью-Орлеана» (104:111), «Денвера» (104:108), «Вашингтона» (106:113), «Далласа» (110:125), «Юты» (109:133).

«Мемфис» был близок к победе в поединке против «Портленда», проиграв лишь в овертайме (113:115). Хотя лучшим игроком встречи стал игрок «гризли» Десмонд Бэйн. На счету защитника 33 очка, 8 подборов и 7 передач.

Вытащить «Мемфис» из баскетбольной ямы могут ее лидеры, которые пока не играют. Джа Моранту осталось отбыть дисквалификацию в 19 матчей. Всего — 25 встреч. А Стивену Адамсу сделают операцию на задней крестообразной связке правого колена. Адамс наверняка, выбыл из строя на весь сезон.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 2.25, победа «Мемфиса» — 1.75.

Прогноз: «Портленд» поймав победную волну, может снова добиться успеха во встрече против «Мемфиса». «Гризли» сейчас не так сильны, как в концовке прошлого сезона.

Ставка: Победа «Портленда» с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Можно не рисковать, а сыграть на форе принимающей команды.

Альтернативная ставка: Фора «Портленда» (+3.5) с коэффициентом 1.81.