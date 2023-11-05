Денвер. «Болл Арена». Дата — 5 ноября. Время — 04:00 по мск. «Денвер» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» вернул лидерство в Западной конференции после важной победы над «Далласом» (125:114), который занимал первое место до встречи с «наггетсами». Дабл-дабл в поединке оформил серб Никола Йокич. Центровой «Денвера» набрал 33 очка и сделал 14 подборов.

«Самородки» в шести матчах регулярного чемпионата одержали пять побед и потерпели одно фиаско. Неудачная игра была в матче с «Миннесотой» (89:110).

А еще баскетболисты Майка Мэлоуна одержали победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:107), «Мемфис» (108:104), «Оклахома» (128:95) и «Юта» (110:102).

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В предстоящей игре против «Далласа» не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

«Чикаго»

«Чикаго» продолжает скатываться вниз по турнирной таблице в Восточной конференции. Команда из Иллинойса опустился на 13-е место при двух победах и четырёх проигрышей.

Иллинойсцы проиграл во втором матче подряд. После неудачной игры против «Далласа» (105:114), последовало фиаско в матче с «Бруклином» (107:109).

В остальных матчах турнира «Чикаго» обыграл «Индиану» (112:105) и «Торонто» (104:103), а также уступил «Детройту» (102:118) и «Оклахоме» (104:124).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Денвера» — 1.28, победа «Чикаго» — 4.17.

Прогноз: В последнем матче с участием «Денвера» было заброшено 239 очков. «Чикаго» же завершил свой поединок на отметке в 216 баллов. Ставим на результативности матча.

Ставка — ТБ 217 с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу действующего лидера Западной конференции «Денвера» и его крупной победы.

Альтернативная ставка: Фора «Далласа» (-8.5) с коэффициентом 1.97.