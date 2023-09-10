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    Сербия выиграет титул чемпиона мира?

    Германия — Сербия. Ставка (к. 1.99) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 10 сентября 2023 года

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    Сербия после полуфинальной битвы с Канадой на чемпионате мира
    Финал чемпионата мира. Германия сыграет против Сербии. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 10 сентября, начало — в 15:40 мск. Германия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Сборная Германии в решающий момент вырвала победу у США путёвку в финал чемпионата мира (113:111). Ключевую роль в составе немецкой команды сыграл защитник Андреас Обст, набравший 24 очка.

    Германия непобедима на мундиале: 7 матчей — 7 побед. Хотя все команде дается нелегко. С трудом далась победа над Латвией в четвертьфинале чемпионата мира (81:79). Самым результативным стал Артур Загарс, которому до дабл-даблу не хватило 2 передач: 24 очка, 2 подбора и 8 передач.

    Деннис Шрёдер — один из ведущих игроков сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс». Немецкий баскетболист в 7 проведенных встречах отдал 47 передач. Таким образом Шрёдер вошёл в топ-8 лучших игроков чемпионата мира.

    Сербия

    Сборная Сербии оказалась сильнее Канады в рамках полуфинала чемпионата мира (95:86). Снова о себе напомнил Богдан Богданович, который набрал в матче 23 очка, отдал 3 передачи и совершил 4 подбора.

    Сербская команда до выхода в финал ЧМ, успешно преодолела четвертьфинал первенства планеты, обыграв Литву (87:68). Ключевую роль в поединке сыграл Богдан Богданович.

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    Защитник сербской команды и «Атланты» забросил в кольцо литовцев 21 очко, отдал 3 передачи и совершил 4 подбора.

    В плей-офф сборная Сербии успешно сыграла в матче против Доминиканской Республики (112:79). В этом матче в составе команды-победительницы лучшим игроком стал Богдан Богданович, который набрал 20 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа Германии — 1.94, Сербии — 1.99.

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    Прогноз: У сборной Сербии есть уникальный шанс не просто выиграть титул чемпиона мира, но и есть возможность остановить победное шествие Германии на этом первенстве планеты. Наш выбор — сербские баскетболисты нанесут первое поражение своему сопернику и станут чемпионами мира.

    Ставка: Победа Сербии с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 178 с коэффициентом 2.19.

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    Германия — Сербия: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Сербия выиграет титул чемпиона мира?
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