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    Выведет ли Гилджес-Александер канадцев в финал ЧМ?

    Сербия — Канада. Ставка (к. 2.04) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Сербии
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    Канада — Словения. 1/4 финала чемпионата мира
    Сербия сыграет против Канады в полуфинале чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 8 сентября, начало — в 11:45 мск. Сербия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сербия

    Сборная Сербии успешно преодолела четвертьфинал первенства планеты, обыграв Литву (87:68). Ключевую роль в поединке сыграл Богдан Богданович. Защитник сербской команды и «Атланты» забросил в кольцо литовцев 21 очко, отдал 3 передачи и совершил 4 подбора.

    К слову, Богдан Богданович входит в топ-7 лучших игроков чемпионата мира: в 6 матчах баскетболист забросил 113 очков. У лидера — словенца Луки Дончича — 158 набранных балла.

    В плей-офф сборная Сербии успешно сыграла в матче против Доминиканской Республики (112:79). В этом матче в составе команды-победительницы лучшим игроком стал Богдан Богданович, который набрал 20 очков.

    На групповых этапах баскетболисты сборной Сербии также одержали три победы: были обыграны Южный Судан (115:83), Пуэрто-Рико (94:77) и Китай (105:63).

    Канада

    Сборная Канады выбила из чемпионской гонки одного из фаворитов чемпионата мира — сборную Словении (100:89). Шэй Гилджес-Александер внес весомый вклад в победу «кленовых», оформив дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

    Ранее канадцы обыграли действующего чемпиона мира — команду Испании, обыграв её в решающем матче группового этапа (88:85). А сами канадцы, набрав 9 очков в турнирной таблице, вышли из группы с первого места.

    Все прогнозы на баскетбол

    Сам Шэй Гилджес-Александер вышел на второе место лучших игроков баскетбольного мундиаля. В 6 сыгранных матчах канадец забросил 150 очков. Это на 8 меньше, чем у словенца Луки Дончича. Так что у канадца есть все шансы выиграть эту гонку.

    По ходу сезона сборная Канады одержала всего четыре победы: были обыграны Франция (95:65), Ливан (128:73) и Латвия (101:75).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа Сербии — 2.76, Канады — 1.53.

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    Прогноз: Сборная Канады нацелена продлить победную серию. После того, что «кленовые» переиграли Испанию и Словении, команд вполне может добиться выход в финал баскетбольного мундиаля.

    Ставка: Фора Канады (-5.5) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча. В среднем матчи с участием сборной Канада завершаются 180-190 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 180 с коэффициентом 2.17.

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