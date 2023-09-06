Канада сыграет против Словении в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 6 сентября, начало — в 15:30 мск. Канада — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Сборная Канады выбила из розыгрыша действующего чемпиона мира — команду Испании, обыграв её в решающем матче группового этапа (88:85). А сами канадцы, набрав 9 очков в турнирной таблице, вышли из группы с первого места.

Важную роль в поединке сыграл Шэй Гилджес-Александер, лидеру «кленовых» не хватило до дабл-дабла трех ассистов: 30 очков, 4 подбора и 7 передач.

Сам Шэй Гилджес-Александер входит в первую пятерку лучших игроков баскетбольного мундиаля. В пяти сыгранных матчах канадец забросил 119 очков.

По ходу сезона сборная Канады одержала всего четыре победы: были обыграны Франция (95:65), Ливан (128:73) и Латвия (101:75).

Словения

Лука Дончич сражается не только за победу на чемпионате мира в составе Словении, но и претендует на трофей лучшего баскетболиста первенства планеты. Словенец уверенно лидирует в топе игроков, Дончич набрал уже 132 очка.

Оба групповых этапа на чемпионате мира сборная Словении шла на победных рельсах: были повержены Венесуэла (100:85) и Грузия (88:67), Кабо-Верде (92:77) и Австралия (91:80).

Все прогнозы на баскетбол

Перед стартом в 1/4 финала, Словения смазала концовку на групповой стадии, проиграв в заключительной игре сборной Германии (71:100).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.29, победа Словении — 3.80.

Прогноз: Сборная Словении способна удивить соперников и может добиться положительного результата. Лидер команды и всего чемпионата мира Лука Дончич может вывести свою сборную в полуфинал баскетбольного мундиаля.

Ставка: Победа Словении с коэффициентом 3.80.

Альтернативный прогноз: Или можно подстраховаться и сыграть на плюсовой форе словенской сборной.

Альтернативная ставка: Фора Словении (+7) с коэффициентом 2.01.