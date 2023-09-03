США сыграет против Латвии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа J. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:40 мск. США — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Сборная Соединенных Штатов обеспечила себе место в четвертьфинале баскетбольного чемпионата мира после уверенной победы над командой Черногории (85:73).

Решающую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс. Защитник «Миннесоты» отправил в кольцо соперника 17 очков.

В этом розгрыше сборная США обыграл Новую Зеландию (99:72), Грецию (109:81), Иорданию (110:62) и Черногорию (85:73).

Литва

Пятая победа подряд — результат одного из лидеров квартета D. Сборная Литвы на чемпионате мира добилась уже второй виктории. Во 2-м туре литовцы с перевесом в 30 очков переиграли команду Мексики (96:66).

Лучшим игроком поединка стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. Он же принес победу своей команде и в стартовой игре первенства планеты: Литва обыграла Египет (93:67), а Валанчюнас набрал 15 очков и совершил 10 подборов.

Все прогнозы на баскетбол

В выигрышную серию сборной Литвы также входят товарищеские встречи против Латвии (93:69), Пуэрто-Рико (93:80) и Финляндии (84:80).

Ведущий игрок сборной Литвы Никола Вучевич вошел в топ-6 игроков чемпионата мира. Литовец в 4 матчах совершил 37 прогнозов.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе хозяев: победа США — 1.08, Литвы — 8.20.

Прогноз: Битва лидеров группы J — победитель пары выйдет в групповой этап чемпионата мира с первого места. Ну а проигравший — со второй строчки.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 4.50.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 181.5 с коэффициентом 2.12.